中國喊反美！《動物方城市2》票房破88億成全球最多 挨酸：身體最誠實

娛樂中心／綜合報導

《動物方城市2》。（圖／迪士尼提供）

迪士尼動畫《動物方城市2》（中國譯《瘋狂動物城2》）上週在中國上映後強勢橫掃影市，短短6天就衝破20億人民幣（約新台幣88.9億元），刷新近年進口片在中國的最快破紀錄速度。根據「貓眼」數據顯示，截至12月1日下午4點，廣東、江蘇、浙江、山東、上海、北京、四川等7省的票房全數突破人民幣1億元。雖然中國官方近年高喊「反美」並抵制好萊塢，但影院買票的觀眾卻用赤裸裸的數字打臉，不少網友諷刺：「嘴上反美，身體最誠實」、「只反美媒體，不反美娛樂」、「不喜歡美國，但沒說不喜歡迪士尼。」

廣告 廣告

迪士尼中國官方微博發文慶祝票房突破20億（約88億台幣）。（圖／翻攝自微博）

面對亮眼成績，中國迪士尼電影官方微博今（2日）也發文慶祝：「『億』路狂奔，感謝每一位最佳拍檔！《瘋狂動物城2》內地票房破20億元，感謝大家的喜愛與支持！願你在這座大都會，也找到自己的兔子窩。」貼文一出，不少網友又在留言區展開另類「自省」與「自酸」。有人笑說：「迪士尼又贏麻了！」、「平常反美反日反得要命，結果比誰排行第一時還得在美日裡挑一個。」甚至有人把話講得更直白：「進外網都要翻牆的中國人不知道，電影排行本來就分本國跟海外票房啦。」

《動物方城市2》。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》不只在中國火爆，全球首週票房報收5.564億美元，寫下影史動畫片最高全球開畫紀錄、全片史上第四高開畫成績。其中最大票倉正是中國，首周五天就收19.22億元人民幣，包含周六創下外片在中國影史的單日票房新高（7.38億）。全球對照之下，北美同檔期五天票房為1.56億美元，遠低於中國市場的2.716億美元，但已是北美影史感恩節檔次高紀錄。

也有網友把這波討論延伸到中、日、美三方的動漫電影戰，笑稱如今已進入「扯頭花」混戰階段，甚至有人把《哪吒2》拖出來比，嘲諷：「海外票房這麼慘還拉出來比，靠的是什麼自信？大概是看不見又說不出口的上行下效吧。」雖然中國官方在政治層面依舊強調「抵制西方文化輸入」，網友也狂酸，中國觀眾該追的還是會追、該買票還是會買，面對迪士尼這種全球級娛樂巨頭，口號能喊，票房卻誠實到不行。

更多三立新聞網報導

濱崎步最終場澳門恐有變數！她IG只轉「繁中報導」 粉狂喊：快來台灣吧

《黑白大廚2》預告公開！兩位「神秘主廚回歸」雪恥 全新殘酷制度曝光

女星諷「辛芷蕾扯頭髮拿影后」！突改口稱：不是說她 昔1句話遭抓說謊

影帝吸毒後現身上海！「狂歡貼臉親吻」畫面流出 小粉紅怒：怎敢來這裡

