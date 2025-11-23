中國喊台灣不可分割！反共網紅1句話吐槽

▲總統賴清德大吃壽司、味噌湯，力挺日本。（圖／取自賴清德臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月初因為一席「台灣有事」恐將引發日本存亡危機事態的發言，讓中國玻璃心碎，祭出一連串惡意報復手段，包括呼籲民眾勿前往日本旅遊、禁止日本水產進口等。總統賴清德透過社群平台發布大啖日本水產的照片力挺日本。此舉引來中國外交部發言人怒嗆，再度宣稱台灣是中國領土不可分割的一部分，但這番話引來中國海外反共網紅吐槽。

賴清德本月20日在X平台分享吃壽司的照片，以日文寫下「今天的午餐是壽司和味噌湯，鹿兒島產的青魽和北海道產的干貝」，力挺日本水產品。吸引約3000萬人次觀看，許多日本網友轉發並留言感謝台灣。

廣告 廣告

日本媒體也以「台灣總統」為題報導此事，相關畫面登上日本東京電車螢幕以及新宿、秋葉原等人潮熙來攘往的大螢幕看板上。

中國外交部發言人毛寧被路透問及，賴清德在社交媒體曬午餐吃日料來表達對日本的支持。中方對此有何評論？毛寧怒嗆，台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論「賴清德當局」怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。

然而，這番回應反引來許多海外反共網紅調侃，有近20萬訂閱的中國海外網紅張堯在直播中大酸，「我就很想問，為啥賴清德能吃到日本水產呢？如果台灣是中國的台灣。中國不是禁止了日本的水產品進口嗎？那請問賴清德那個日本扇貝哪來的呢？」

她反諷中國實際無能為力，「台灣民眾吃的每一口日本海鮮，都在實質證明台灣跟中國一毛錢的關係都沒有」；她也吐槽，「吃個日本海鮮、看場日本藝人演唱會、或是去日本旅遊打個卡，就能輕易讓北京崩潰了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「台灣有事」最前線！小泉進次郎視察與那國島 重申佈署飛彈部隊

王毅再嗆高市早苗「講了不該講的話」 威嚇再清算日本歷史罪行

中國人不去日本旅遊讓香港人超嗨！港女吐實「1問題」獲得解決