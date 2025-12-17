中國喊日本升息經濟崩潰 謝金河點數據反駁

▲財信傳媒集團董事長謝金河表示，現在日本已經把通縮的棒子交到中國手上。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 近期中國的網路頻道大量放送日本升息，金融市場崩潰，日本血洗華爾街的恐怖訴求，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，配合近期的全球股市回檔，似乎有人故意加大恐慌的力道。

謝金河指出，很久沒有公開露面的經濟專家郎咸平率先登場，他預告日圓加息下，一場金融風暴即將開始！接著在網路頻道上出現眾多的恐懼訴求，有的說日本驚天大變局，20兆資本套利大逃殺！也有說失控的東京，將血洗華爾街！也有說日本央行瘋了，背後有驚天大陰謀！也有說日本加息，全球崩塌！

廣告 廣告

最近中國網信辦才祭出新規定，在抖音上不得有看衰中國經濟的言論，這回日本銀行預告升息，網路上口徑一致，都預告日銀升息，全球金融市場崩潰！在一連串中國制栽日本後，這也是另一種文攻。

謝金河認為，其實日本經過失落30年的去泡沫調整，終於把泡沫抖乾淨。日本兩年期公債殖利率回到1%是很重要的指標。1991年日本兩年期公債殖利率從6.981%跌下來，到1993年跌到1%以下，經過35年重新回到1%以上，這是日本貨幣正常化的重要起點。

在泡沫經濟時代，日本10年債殖利率有一段時間是在負值，30年債最低到0.127%，2年債殖利率最低跌到0.306%，日本的長期低利率也成為全球利差交易的核心，金融市場借日圓投資別的國家資產成了顯學，渡邊太太也成了熱門話題。

去年七月，日本宣布結束零利率，第一次升息給世界帶來很大撞擊，日本日經指數在去年8月5日重挫4451.28，跌幅12.4%，這是利差交易資本移動的巨大效應，也預告借幾乎不用利息日圓時代即將告一段落。

今年1月23日，日銀第二次升息，利率到0.5%，但股市並沒有受到影響，這次升到0.75%，日本銀行提前預告，就是為了減少對市場產生太大的撞擊。日銀的升息可能是長期效應，隨著日本結束通縮，日本銀行到明年可能把核心利率升到1.5%左右。

謝金河認為，對世界來說，川普極力降息，日本卻在升息，美國要努力讓油價持續往下，還有長天期公債殖利率不能一直高掛，才能有較大的降息空間。至於日本，結束通縮是大事，日本經濟正常化，日本走進通膨的世界，接下來日本經濟會更有力！資本移動要看日圓，一旦日幣升破150，對全球股市會帶來立竿見影的影響。

謝金河表示，現在日本已經把通縮的棒子交到中國手上，日本10年、30年公債殖利率都比中國高。最近習總書記在「求是」上發表專文：擴大內需是戰略之舉！中國現在最需要的是與民生養，在用百米速度奔馳30年後，最需要鞏固與整頓，戰狼必須少一點才能安渡危機！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

地緣政治恐影響經濟？謝金河：中國可能是日本經濟再復興的推手

重量級ETF大換血 謝金河：重視股價、更重視市值背後的競爭力！

全球「這產業」突飛猛進 謝金河：台灣若能跟上「產業多一隻腳」