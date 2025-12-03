中國喊日本危險！宣布「柬埔寨免簽」小粉紅集體崩潰

國際中心／張予柔報導



正值中日關係緊張的時期，中國頻頻呼籲民眾避免前往日本旅遊。對此，中國官媒趁機宣布，柬埔寨政府將於明年（2026）6月至10月試辦「中國公民免簽政策」，引發熱烈討論。據了解，柬埔寨每年吸引的中國遊客人次可達百萬，此次免簽政策被視為吸引更多中國遊客的措施之一。





柬埔寨官方宣布，對中國的免簽試辦期將自2026年6月15日開始至10月15日結束。（圖／翻攝自小紅書）

綜合中媒報導，根據柬埔寨旅遊部統計，今年1月至10月期間，柬埔寨已接待約100萬中國遊客。近日，柬埔寨官方宣布，免簽試辦期將自2026年6月15日開始至10月15日結束，期間中國人民只需「填寫電子入境卡」即可入境，也不須繳納任何費用，每次入境最多停留14天。

柬埔寨免簽消息曝光後，中國網友紛紛表示「一下飛機就落地求生是吧」、「寧願去危險的日本」。（圖／翻攝自小紅書）

相關報導曝光後，在中國的社群平台上掀起討論，部分網友以幽默口吻表達抗拒「一下飛機就落地求生是吧」、「有去無回」、「誰愛去誰去，我不去！」、「謝謝不必了」、「回不來好像也沒辦法上新聞」、「寧願去危險的日本」，甚至有人調侃「看來電詐集團缺人很嚴重呀」、「柬埔寨園區缺人頭了？」。





