中國喊禁日無用 日本燒肉店反諷貼文爆紅

日本首相高市早苗日前在國會強調「台灣有事即日本有事」，表示若台海爆發衝突，可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番挺台言論引發中國強烈反彈，相關緊張情勢更延伸至旅遊與民間交流層面。中國不僅喊出「近期勿前往日本」的禁日提醒，並暫停部分水產品進口，使中日關係持續升溫。





在中國祭出禁日令的同時，大分縣別府市一家燒肉店「別府燒肉春香苑」近日因一張「哀號式」業績報表意外掀起討論。店家在社群平台貼出單日業績，寫下「中國觀光客沒了，快崩潰了，誰來幫幫我啊」，附帶哭臉符號，看似因禁日令生意受重創。但實際曝光的數字卻顯示，當天共有 98 組、227 位客人到店，反映整體營運依然相當亮眼。

這篇反諷貼文被視為店家用幽默回應中國政府的禁令，吸引超過 1060 萬次瀏覽、逾兩萬人按讚，不少日本網友留言笑稱「蓬勃發展」、「忽視日本客人的結果」、「看起來生意好到不用擔心」。也有人表示，「趁沒有中國遊客，好好享受別府溫泉與燒肉吧。」





店家其後接受《NewSphere》採訪澄清，自己多年來主要靠當地客群支持，本就不依賴中國觀光客，也未明顯感受到來客量減少。貼文只是一則幽默的反諷，沒想到成為網路熱門話題。





隨著中日關係因政治言論趨於緊張，日本民間卻以另類方式「回敬」中國禁日令，而此事件也凸顯日本業者對中國客群依賴度逐漸下降的趨勢。