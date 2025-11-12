中國喊話德國 敦促荷蘭就安世半導體事件糾正做法

（中央社台北12日電）針對安世半導體問題，中國商務部部長王文濤與德國聯邦經濟和能源部部長萊歇會談時表示，根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，並表示希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府儘快採取實際行動，糾正錯誤做法。

美中科技戰波及歐洲，儘管美中貿易戰現已降溫，但荷蘭與中國之間關於安世半導體的控制權爭端還未能解決。

安世半導體（Nexperia）的母公司是中國晶片製造商聞泰科技（Wingtech）。9月30日荷蘭政府以國家安全為由，凍結聞泰科技對其荷蘭子公司安世半導體控制權1年。

廣告 廣告

據中國商務部官網消息，王文濤11日應約與萊歇（Katherina Reiche）舉行視訊會談，就中德、中歐經貿相關問題交換意見。

王文濤強調，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，造成全球半導體供應鏈動盪和混亂的責任在於荷蘭。

他說，中國本著負責任的態度，做出了最大努力，對符合條件的出口予以豁免，在短期內緩解了全球產供鏈壓力。但要確保全球半導體供應鏈長期穩定，需要荷蘭展示出建設性態度和實際行動。

王文濤最後稱，希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府儘快採取實際行動，糾正錯誤做法，撤銷相關措施，推動問題早日解決。

萊歇表示，德國高度關注安世半導體問題，願繼續與荷蘭加強溝通。

路透社報導，過去一週，北京不斷向荷蘭和歐盟施壓，屢次指責荷蘭政府即使在中國放寬出口限制時仍態度強硬，並呼籲布魯塞爾出面敦促撤銷荷蘭接管安世半導體控制權的決定。

不過，中國商務部網站近日公布王文濤的講話，是北京方面首次公開要求另一國出面，敦促荷蘭撤回其於9月30日接管安世半導體的決定。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1141112