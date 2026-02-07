中國喊話立陶宛回到「一中原則」 外交部轟：一再對國際洗腦霸凌

外交部批中國對國際社會洗腦霸凌。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前後悔批准設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國趁機說，溝通的大門始終敞開，盼立方儘早糾正錯誤，回到恪守「一個中國」原則的正確軌道上。對此，我國外交部今（7）日表示，中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

中國外交部昨聲稱，中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上，為中、立關係的正常化積累條件。

廣告 廣告

外交部今發表鄭重聲明指出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。

外交部表示，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

外交部指出，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

外交部說，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統

「黃馬褂」沒拿掉就抓張又俠? 習慘遭「程序卡關」 人大未撤職留伏筆 媒體也分兩派...