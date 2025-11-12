中國喊通緝沈伯洋 黃國昌批中方無權抓捕、酸綠只會「拜託韓國瑜」

中國揚言將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民眾黨主席黃國昌回應。資料照。廖瑞祥攝



重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國《央視》更播出紀錄片，學者聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。民眾黨主席黃國昌今（11/12）天受訪時表示，「中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民」，不過他隨即批評，民進黨政府除了喊口號拿不出任何積極有效作為，唯一採取的方法就是「拜託韓國瑜幫忙」，相信看在很多台灣人民眼中都會覺得很難過。

對於中國喊話要「全球通緝沈伯洋」，總統賴清德昨天出席工業工總第79屆節慶祝大會前受訪指出，中國對台灣並沒有管轄權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。黃國昌今天在立法院受訪時表示，不僅是立法委員，中國沒有權利恣意抓捕或通緝任何一位台灣公民，現在發生這樣的事，政府應該要有積極作為，但讓人遺憾的是，民進黨政府到目前為止看不到任何積極具體作為，唯一作為就是拜託韓國瑜幫忙，讓大家看得不勝唏噓。

黃國昌認為，保護好台灣每位公民，是政府責無旁貸的責任，可是民進黨政府只會喊口號、在自己的土地上面找敵人，拿不出任何積極有效作為，目前採取最有效的方式是拜託韓國瑜幫忙，相信看在很多台灣人民眼中都會覺得很難過。

