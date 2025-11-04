中國喊遵守「一中」才能出席深圳APEC峰會 我外交部強烈抗議：絕不接受矮化

亞太經濟合作會議（APEC）明年度峰會將在中國深圳舉行，涉外官員透露，我方已聯合理念相近會員國，促使中國致函各會員國，承諾依慣例保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並確保所有赴中國出席APEC會議人員的人身安全。不過，中國外交部近日向《路透社》聲明，「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題」，對此，我國外交部今（4）日晚間強烈抗議並嚴正回應。

涉外官員日前指出，去年秘魯APEC峰會舉辦期間，由於中國爭取2026年主辦權，各界擔憂台灣屆時將被中方打壓，甚至面臨安全疑慮。當時經外交部長林佳龍指示，我APEC資深官員隨即善用共識決精神，聯合理念相近會員，頂住中方和其「扈從國家」壓力，促使中國致函各會員國，承諾依慣例保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並確保所有赴中國出席APEC會議人員的人身安全。面對我國官員赴中與會可能遇到的挑戰，此成果可視為台灣善用靈活外交手腕穩住中國主辦風險的第一步。

不過，《路透社》報導，有關台灣擔憂與會人員安全，中國外交部透過書面回覆稱「無須擔憂」，作為2026年APEC的主辦方，中國將依據APEC規則與慣例，履行其主辦國義務，各方順利參與將不成問題，「我們想強調的是，中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。」

我外交部：嚴正要求中方必須信守承諾

對此，我國外交部今日晚間發表回應指出，我國是APEC正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部提到，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國去年曾以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議。去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部強調，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。



