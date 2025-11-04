中國喊一中原則前提辦APEC 外交部強烈抗議

▲APEC明年將移師中國深圳舉辦，對於中國喊出遵守一中原則，外交部表達強烈抗議及不滿。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] APEC峰會明年將移師中國深圳，對此外交部昨日強調對於公平對待與出席人員的人身安全表達強烈關切，而中國今（4）日則呼籲「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守一中原則與相關的APEC諒解備忘錄」，對此番言論外交部表達強烈抗議及不滿。

外交部表示，我國是APEC的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部說，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部說，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

