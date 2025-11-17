中國喊「別去日本」玩真的？ 專家揭關鍵：台客有機會補上





高市早苗發表「台灣有事論」後，中國外交部14日起提醒中國公民「近期避免前往日本旅遊」。外界猜測這是中國想要脅日本的手段之一，對此，現經營臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」的前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）分享，2023年後，旅日遊客中國、韓國、台灣分別占前三名，若中國政府沒有全面禁止到日本旅遊，那還是取決於中國民眾的意願，如果僅減少100~200萬人，他相信台灣旅客有機會可以補上。

林氏璧提到，2025年1至9月，訪日旅客共3165萬人，前幾名分別來自中國748萬（23.6%）、韓國679萬（21.5%）、台灣503萬（15.9%）、美國240萬（7.6%）、香港182萬（5.8%）。

林氏璧指出，這是中國旅客在2025年1月疫情後首次超過韓國。今年有6個月中國第一名，3個月韓國第一名。暑假後7至9月中國旅客大幅超車，而台灣則和韓國拉近距離，分別是60萬，62萬，52萬。

林氏璧表示，2019年（疫情前）整年旅客是3188萬。其中中國旅客有959萬（30%），韓國558萬（17.5%），台灣489萬（15.3%），香港229萬（7.2%），美國172萬（5.4%）。可以看出當時的中國旅客非常大宗，時至今日中國旅客還是還是多，但中國韓國台灣有點三強鼎立的態勢，沒有過分依靠哪一邊。

至於接下來中國到日本的旅客到底會不會減少？林氏璧分析，這不是完全取決於中國民眾的意願，是要取決於接下來情勢的發展，還有中國政府想要做到什麼地步。他舉例，疫情前的2019年，中國因為政治因素直接禁止到台灣旅遊，現在他們同樣做得到，讓這9個月700萬旅客直接消失，「就看他們是喊喊嚇人的，還是要玩真的。」

林氏璧指出，如果中日關係還是持續緊張，接下來幾個月中國去日本旅遊人數卻根本沒什麼減少，中國政府威信豈不是蕩然無存嗎？他相信這次中國會有些動作，但會到什麼地步，還是要看接下來的情勢變化，還有他們的決心了，「我想明年農曆過年會是很重要的觀察點。」

林氏璧說明，中國若只想用旅遊對日本進行類似經濟制裁，他覺得不容易。日本旅遊業在疫情後已經經歷了沒有依賴中國旅客就重新站起來的日子，近期許多議題都在討論過度旅遊（Overtourism）的問題，如果中國旅客真的減少，搞不好對日本朋友來說，反而是一定程度解決了過度旅遊的問題吧。

此外，他補充，700萬人完全消失，台灣旅客大概很難補上。但如果是少個100~200萬上下，他想應該是有機會補上的。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

