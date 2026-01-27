中國喊「日本危險」籲春節勿前往 林氏璧酸：怕人民赴日買免稅買到破產

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國外交部近日再發布提醒，指日本治安不佳及地震頻繁，中國公民在日面臨安全威脅，呼籲春節期間勿前往。對此，旅日達人林氏璧就指出中國3家最大航空公司昨天下午都發布通知，將往來中日航線的免費退改票期限延至10月24日，大酸是「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦」。

林氏璧提到，中國外交部宣稱「近期日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅」，呼籲中國公民農歷春節避免前往日本，也提醒在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和衍生災害預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。

林氏璧透露，在中國外交部發布提醒前，中國的國際航空、東方航空、南方航空等3家最大航空公司昨天下午都發布通知，將往來中日航線的免費退改票期限，從原定的3月28日大幅延至10月24日；2月份往來中日的航線中，目前已知有49條航線被全部取消，數量高於1月份，同時1月份中日航班取消率已達47.2%，較2025年12月上升7.8個百分點。

林氏璧直呼「一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由」，指出退票期限一口氣到了接近機場退稅開始實施的11月1日，大酸「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。是的，日本真的是很危險的國家呀！前幾天有公布去年最後幾個月日本百貨公司營業額整體下降，各位多多去日本的百貨公司巡巡，以下開放大家貼上接下來已經訂的機票」。

