中國喊「暫勿赴日」玩真的？春節成關鍵 達人曝少700萬人「實際衝擊」

實習記者藍子瑄／綜合報導

旅遊,旅日,日本,觀光,旅客（圖／記者藍子瑄攝影）

中日外交近期再度緊繃，日本首相高市早苗拋出的「台灣有事」言論引爆北京強烈不滿。中國外交部昨14日晚間火速發布提醒，呼籲大陸民眾「近期暫勿前往日本」，中國文化與旅遊部也在16日跟進發布提醒，引發外界關注中國是否準備以「旅遊施壓」反制日本。

日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」撰文指出，中日關係緊張下，有人猜測中國此舉意在警告日本，「每個月80萬中國遊客，你要不要？」但從數據來看，日本旅遊市場已不像疫情前那麼依賴單一國家。今年1至9月訪日旅客3165萬人，中國以748萬人占23.6%，韓國679萬人緊追在後，台灣也有503萬人，呈現中國、韓國、台灣「三強鼎立」的新態勢。

日本訪日旅客來源國趨勢圖顯示，中國、韓國與台灣疫情後同步回升，2025 年形成三強鼎立的新格局。（圖／翻攝自日本旅遊觀光局）

林氏璧指出，儘管中國遊客的確在暑假後大幅超車，單月突破百萬，但回顧疫情前2019年，中國曾占訪日旅客三成、達959萬人；如今比例雖仍高，但依賴度已大幅下降。甚至在2023年中國旅客尚未完全回流時，日本全年國際旅客就已回到2506萬人，「沒有依賴中國，日本也站起來了。」

林氏璧分析，北京究竟會不會「玩真的」，不取決於民眾，而取決於中國政府的政治判斷。「若中國真要做，讓這9個月的700萬旅客直接消失絕對做得到。」但若接下來赴日旅客數沒有明顯下降，反而會讓北京的威信受損。他認為，農曆春節將成為關鍵觀察點。

文章也掀起網友熱議，不少人反倒認為「中國這招可能是在幫日本」。有網友表示，日本近年最頭痛的是過度旅遊問題，「搞不好中國客少一點，日本旅遊品質還提高了。」也有人直呼，「期待沒有人的京都！」、「人少一點，日本商家應該也不反對吧。」還有人笑稱，「沒有中國旅客，我兩個月飛一趟都可以。」

林氏璧強調，這些分析純屬旅遊市場觀察，與政治立場無關。他表示，若中國旅客大幅縮減，日本旅遊市場勢必受衝擊；但若減幅有限，包含台灣在內的其他來源市場，仍有機會在一定程度上平衡差距。

