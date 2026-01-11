中國單對日本加強管制軍民兩用物項出口 高市早苗怒批：無法容許

2025年12月8日，日本首相高市早苗在首相官邸向媒體說明青森強震情況。共同社/美聯社



中國商務部上週公告，加強管制軍民兩用物項出口到日本，日本首相高市早苗在今天（1/11）NHK播出的節目中，對此議題表示：「只針對我國的這次舉措與國際慣例大相徑庭，無法容許。」她也表示將與七國集團（G7）攜手冷靜應對，並主張有必要在重要物資採購方面，降低對特定國家的依賴。

中國商務部上週二（1/6）公告，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。

公告指出「禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口」。聲明也指任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中國的相關兩用物項，轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

日本共同社報導，日相高市早苗在今天（1/11）播出的NHK節目中，指責中國加強兩用物項對日出口管制：「只針對我國的這次舉措與國際慣例大相徑庭，無法容許。」

報導指高市的今天播出的發言，是於上週四（1/8）錄製，她就中國加強出口管制表示：「已向中方強烈抗議，並要求撤回該措施。若各地發生被稱為經濟脅迫之類的情況就很糟糕。」她也說將與G7攜手冷靜應對，並主張有必要在重要物資採購方面，降低對特定國家的依賴。

