中國單日25機艦擾台 14架次逾越中線

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾並遂行軍事施壓。國防部今天(12日)公布，自昨(11日)上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機17架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有14架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東南部空域。

根據國防部公布的示意圖顯示，昨上午8時40分至10時35分，偵獲主戰機計5架次，在台灣海峽中線附近活動，其中2架次逾越中線。另外，昨日上午8時10分至11時45分，偵獲主、輔戰機及直升機計12架次，在西南及東南空域活動。

廣告 廣告

國防部昨曾發布新聞稿指出，自上午7時44分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K及運油20等各型主、輔戰機計11架次出海活動，進入我西南、東部空域及西太平洋從事「遠海長航暨海空聯訓」。

海上動態方面，昨合計偵獲中共軍艦7艘及公務船1艘，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中共今上午11架次軍機「遠海長航」 穿我西南、東部空域入西太平洋

不再迷信「船多砲大」！美海軍承認：對手已逼近「實力相當」

曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光

台灣人逐漸不愛去！中國遊客最多的東南亞國家是這國 最新前五排名曝

