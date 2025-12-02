中國嗆不承認《舊金山和約》！台聯黨反擊：更無資格過問台主權

即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈反彈。中國外交部近日更以「未參與談判」為由宣布不承認《舊金山和約》。對此，台聯黨反嗆，中國既未參與和約，那更無資格過問台灣主權。台聯黨主席周倪安批評，中國否定戰後國際秩序，只為維護「台灣屬中國」的政治敘事，實屬荒謬。

日相高市早苗近期因在國會上一席「台灣有事論」讓中國跳腳，中日關係急速惡化，現在中國更扯出「舊金山和約」。二戰後，日本簽署《舊金山和約》放棄台澎主權，是「台灣地位未定論」重要基礎，高市早苗也說「日本無法認定台灣地位」，引發中國強烈反彈。

日相高市早苗近期因在國會上一席「台灣有事論」讓中國跳腳，中日關係急速惡化。（圖／翻攝高市早苗X）

中日關係在外交、軍事上都急速升溫對峙，如今中國更進一步否定《舊金山和約》，讓議題再度延燒。而針對中國外交部宣布「由於中國並未參與舊金山和約，因此不承認其效力」，台聯黨今日重話回擊，強調中國此舉不僅做賊心虛，更清楚暴露「中國從頭到尾都沒有擁有台灣主權」的事實。

台聯黨指出，《舊金山和約》是二戰後重新界定亞太秩序的重要文件，日本在其中正式放棄台灣與澎湖的一切權利。而中國現在卻因為沒有參與談判，就片面宣布「不承認、不接受」，此舉反而證明中國根本沒有合法基礎去介入台灣主權議題。

台聯黨主席周倪安表示，高市早苗的談話已經說得非常清楚，日本依據戰後條約體系，已經放棄台澎主權，因此無權對台灣歸屬作出任何認定。反觀中國外交部為了維持「台灣屬於中國」的敘事，乾脆直接否定整個《舊金山和約》，這不只荒謬，也是在挑戰戰後國際秩序。

同時，周倪安也批評，中國長年以《開羅宣言》作為據稱擁有台灣主權的依據，完全站不住腳。因為開羅會議並非條約，只是美、英、中三國在二戰期間的作戰計畫會談，其內容沒有法律拘束力。而且公報中關於台灣的部分，也只是列入議程，並非三方達成的正式共識，更不能作為主權移轉的法律基礎。

台聯黨強調，當代台灣的主權，奠基於李登輝前總統所推動的民主改革，已經框定了「台灣」的基本主權範圍。在日後則需要以正名、制憲之方式，將國家從「中華民國」這一不正常體制，轉型成為正常國家。

台聯黨最後重申，中國既然親口承認自己沒有參與《舊金山和約》，就更沒有任何資格過問台灣主權。

