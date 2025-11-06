中國嗆參加明年APEC須按「一中原則」 陸委會示警：情況將比2014糟

陸委會發言人梁文傑表示，明年的APEC情況一定不會比2014年好，各個狀況都會審慎評估，會努力堅守台灣會員國地位和尊嚴。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2026年亞太經合組織(AEPC)將在中國深圳舉辦，國台辦昨聲稱，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理「台灣地區」參會事宜。陸委會發言人梁文傑今天表示，明年的APEC情況一定不會比2014年好，各個狀況都會審慎評估，會努力堅守台灣會員國地位和尊嚴。

梁文傑指出，對岸立場已經表示非常清楚，如果我方要參加明年在深圳舉辦的會議，中共前提是要符合「一個中國原則」。

梁文傑進一步說，至於什麼是符合一中原則，大家可以參考2014年APEC也是在中國舉辦，當時我方是派前副總統蕭萬長，但中方在整個過程當中，不斷用各種方式貶低我會員國的地位，例如不按照慣例派特使來提出邀請，而是派國台辦副主任過來，將此當成兩岸之間的事情。

梁文傑談及，當時蕭萬長在會議期間，與美國務卿凱瑞和日本首相安倍晉三會談舉行雙邊會談，我方都收到中國的抗議。在會議期間，整個會談的事都沒有辦法對外公布，一直會議結束之後，回國才敢對外透露有這個會談，當年是有很多曲折。

梁文傑批評，中國所堅持的原則是密不透風，大家要想一下，2014年還是馬英九總統執政，當時尚且如此，明年的APEC的情況一定不會比2014年好，所以各個狀況我們都會審慎評估，也會努力堅守台灣會員國地位和尊嚴。

針對明年若遭到中國阻擾，政府是否祭出反制？梁文傑回應，明年還有一年，也許雙方關係會有改善，現在講這還太早。

