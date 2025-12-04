中國嗆反對台美官方往來 外交部：暴露「麻煩製造者」的本性

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）簽署《台灣保證落實法案》，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則。中國外交部為此痛批，美方應停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。對此，外交部發言人蕭光偉今（4）日表示，中國不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。他批，中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

中國外交部發言人林劍昨說，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。他說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，並敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

蕭光偉今上午回應表示，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

蕭光偉指出，外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

蕭光偉說，外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

