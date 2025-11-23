中國嗆台灣不可分割 反共網紅打臉北京：為何賴清德還吃得到日本水產

政治中心／程正邦報導

總統賴清德吃壽司挺日本，讓中國外交部發言人毛寧氣得跳腳，批「作秀」。（圖／總統府提供）

挺日行動！賴清德午餐秀鰤魚、帆立貝 遭北京毛寧怒轟「作秀」

中日關係因中國政府暫停進口日本水產品而陷入緊張，總統賴清德的公開行動意外成為這場外交角力的焦點。日前，賴清德透過社群平台分享了他的午餐照片，餐點中包含來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝等日本水產。儘管貼文未直接提及中國禁令，但其以實際行動「挺日」表態的意味極為鮮明。

此舉立即引發北京當局的強烈反應。《路透社》記者在例行記者會上詢問此事時，中國外交部發言人毛寧怒氣沖沖地回應，強硬表示：「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這個鐵的事實」。

廣告 廣告

出生於中國、目前定居加拿大的網紅張堯直言：「中國有瘋狗病」。（圖／翻攝Yao Zhang張堯YT）

網紅張堯直球對決：若台灣是中國的，為何禁令無效？

然而，對於毛寧的強硬聲明，一位出生於中國、目前定居加拿大的知名網紅張堯發布影片提出了「神邏輯」質疑，直球對決北京當局的矛盾說法。

張堯在影片中反問：如果台灣真的是中國領土不可分割的一部分，既然中國政府已經下令禁止進口日本水產，那為什麼賴清德還能吃得到？

她進一步分析，賴清德盤中的每一個日本水產品、乃至於台灣民眾吃的每一口日本海鮮，都在實質上證明中國政府的行政命令和經濟禁令無法在台灣執行。張堯結論：「證實台灣跟中國一毛錢關係都沒有」。她更嘲諷地指出，台灣人現在只要「吃個日本海鮮、看場日本藝人演唱會、或是去日本旅遊打個卡，就能輕易讓北京崩潰了」。

中國嗆台灣不可分割，張堯打臉北京：為何賴清德還吃得到日本水產。（圖／翻攝Yao Zhang張堯YT）

複製「鳳梨萊姆酒」劇本 台灣以消費力回應政治打壓

事實上，這種以消費力支持被中國打壓國家的戲碼並非首次上演。張堯在影片中回顧，過去立陶宛曾因政治因素遭中國拒收萊姆酒，結果台灣展現友誼，將遭拒收的貨品全數買下。

這次日本水產遭禁的事件，劇本也如出一轍。早在2021年，中國曾以檢出介殼蟲為由暫停輸入台灣鳳梨，此舉當時被國際普遍認為是兩岸政治角力下的非經濟政治動作。時任日本首相安倍晉三隨後便透過社群平台，發布自己與台灣鳳梨的合影，大讚看起來好吃，表達對台灣農產品的支持。

如今，賴清德總統的「壽司午餐」舉動，正是比照當年安倍的模式，以實際消費行動與日本站在一起，間接對抗北京的地緣政治施壓。

更多三立新聞網報導

村內廣播鄉親助攻闖關！台南議員李宗霖迎娶里長女兒 婚宴席開百桌

藍擬修法維護陸配參政權 周玉蔻：有膽馬上修、立刻修

要讓阿嬤搬得回來！廣慈都更研討會爆千人搶聽 富品揭地主必知的六件事

暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥

