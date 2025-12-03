中國嗆台灣沒有外交部長 林佳龍回擊：我拿台灣護照、外交部長名片能走遍天下

針對中國外交部發言人稱「台灣沒有什麼外交部長」，外交部長林佳龍今天（3日）回擊，「我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下」。（圖／李智為攝）

外交部長日前接受美媒訪問時提到，中日爭端可能會持續1年之久，而台灣可用柔性方式來挺日本。中國外交部發言人昨則反嗆，「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長」。對此，林佳龍今天（3日）赴立院備詢前受訪時回擊，「我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下」。

針對林佳龍先前受訪時指中日爭端可能會持續1年之久，中國外交部發言人昨在記者會上反嗆，「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長。」甚至稱當前中日關係面臨的局面，是日本首相高市早苗「錯誤涉台言論」引起，「日方應恪守對華的政治承諾，收回錯誤言論，以實際行動反思糾錯。」

對此，林佳龍今天赴外交國防委員會進行專題報告並備質詢，他在會前受訪時直言，台灣有沒有外交部長，「我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下」。

此外，日本首相高市早苗日前引用《舊金山和約》指出，日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣法律地位，中國外交部發言人則稱，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

林佳龍回應，台灣具備國家任何定義的條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，且《舊金山和約》也是國際承認的條約。



