中國嗆台灣爭取參加WHA「誰理你們」 黃暐瀚：只想佔台不是愛台

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事恫嚇，不斷發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，威脅出兵侵吞台灣，同時不斷蠻橫打壓台灣，處心積慮要在國際場合消滅「中華民國」。在蔡英文總統上任後，中共已連續9年惡意排除台灣於世界衛生大會（WHA）。資深媒體人黃暐瀚直呼：「只想佔台灣，不是愛台灣」，他強調：「你說你愛他，你說他是你的家人，你說他是你的『一部分』。但。他的健康，醫療人權，你卻不在乎，還打壓限制？如果真的關心，真的有愛，我相信絕不可能會是這樣的態度。」

黃暐瀚在臉書發文寫道：「沈富雄大老跟我說他的『兩岸12條』，第一條『中國愛台灣，此愛無絕期』才講完，我就舉手表示不同意。在我看來，中國對台灣的不是『愛』，而是佔有慾，如果是愛，怎麼會不管台灣人的死活？2003年WHA世界衛生大會，中國副總理吳儀帶隊出席，反對台灣參與，當時沙祖康（中國外交官）的經典回頭：『誰理你們』！烙印在台灣人的心中，包括我在內的許多台灣人這才知道，原來，台灣人的死亡，對岸根本不理。」

黃暐瀚指出：「前幾天台中梨山茶農，到法國得獎，現場出現疑似中國籍人士大聲抗議『台灣是中國的一省，台灣是中國的一部分』。我不理解，如果真的把台灣當成是中華人民共和國的一部分？台灣好，表現佳，國際有名，不是應該高興才對嗎？一個爸爸看到兒子畢業典禮上台領校長奬的時候，會在台下大聲抗議：『他是我養的，他學費是我繳的，他只是我的一部分』，然後生氣嗎？哪個爸爸會看到孩子得獎，卻不高興？所以我說，中國不是愛台灣，中國只是想要『佔』台灣。」

黃暐瀚續指：「如果真的關心，在台灣人希望獲得醫療照護，訊息交流的時候，就不會講出『誰理你們』這樣殘忍的話；如果真的有愛，就不會看到台灣茶葉得獎，不跟著高興就算了，還在台下抗議；如果真的關心，就不會在李洋、王齊麟奧運比賽的時候，不幫忙加油，只盯著台灣加油海報，伺機去搶。這不是關心，更不是愛，在國際舞台、軍事威脅上不斷打壓台灣，兩岸又怎麼可能做到習近平所說的，心靈契合？」

