中國嗆台美關稅協議是「賣身契」 梁文傑：不如好好處理自己經濟

陸委會發言人梁文傑質疑，中國6億人月收入不到1300元人民幣，中共卻大把錢往外援助和貸款，總額可能超過1.5兆美元，這些錢為什麼不用來好好改善中國人民的經濟生活？(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台美達成關稅協議，對等關稅降至15％且不疊加，與日、韓、歐盟齊平。中國國台辦昨天嗆聲，美台達成貿易協議，實質是外部勢力與台獨分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的「賣身契」。陸委會發言人梁文傑質疑，中國6億人月收入不到1300元人民幣，中共卻大把錢往外援助和貸款，總額可能超過1.5兆美元，這些錢為什麼不用來好好改善中國人民的經濟生活？

中國國台辦發言人彭慶恩21日在記者會聲稱，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。

彭慶恩形容，所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的「賣身契」，是一份在經濟欺凌面前卑躬屈膝的「投降書」。半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，「科技島」將淪為「空心島」。

他更說，美台關稅談判的結果，充分證明台獨是絕路，外人靠不住。如果沒有「強國」作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。

對此，梁文傑今天反嗆，有注意到中國最近對於台美協議，不斷用掏空台灣、產業空洞化、台灣未來經濟發展不好描述。但是必須說，其實兩岸各自的經濟發展，各自顧好自己的事比較重要，這麼費心考慮台灣的產業和經濟，你不如好好處理一下中國自己的經濟問題。

梁文傑舉例，前中國國務院總理李克強在2020年曾經說過，中國有6億人月收入不到1000元人民幣，這是當時的數據，現在最新數據是2024年，根據中國國家統計局資料，6億人月收入從1000元不到，增加到1300元人民幣，增加實在不多。

梁文傑質疑，與此同時，中共卻大把錢往外援助和貸款，可以看到的數據是，每年610億美元到1000億美元往外援助，現在總額可能超過1.5兆美元，這些錢為什麼不用來好好改善中國人民的經濟生活？

他強調，兩邊各自有自己的產業和經濟發展問題要顧，不用插手管到台灣的經濟和發展，自己處理自己的事，這個才是重點。

