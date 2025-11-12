中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜反要賴清德撤「敵對勢力」：民進黨打斷3隻腳

記者楊士誼／台北報導

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣回應賴清德總統呼籲聲援沈伯洋、「維護國會尊嚴」。（圖/記者楊士誼攝影）

中國公安立案調查民進黨立委沈伯洋，更揚言全球通緝。總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日受訪表示，台灣安全有四隻腳，但賴清德與民進黨打斷其中三隻腳。他呼籲，總統應廢除民進黨台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，此外更要撤回中國為敵對勢力的宣稱，同時鞏固美台關係。韓國瑜強調，這才是解決之道，而非消費沈伯洋以轉化為藍綠鬥爭。

韓國瑜稍早大動作會見媒體，與總統直球對決。韓國瑜表示，身為立法院長，對每位委員在院內言論自由以及人身安全還有在質詢關切國家大事不受恐嚇威脅，是其職責所在，身為院長，他一定會盡全力保護每一位立委，這點無庸置疑。「賴清德點名要我出面為沈伯洋發聲，想講心裡的話：自己生病讓別人吃藥」；他說，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也有四隻腳，分別是「保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平」，兩個保護、兩個維護是台灣安全最重要的「四隻腳」。

韓國瑜說，賴清德兼任民進黨主席，黨、政、軍、情權力一把抓，四隻腳被總統跟民進黨打斷三隻腳。他批評，台獨黨綱放在這如何保護中華民國？去年發動大罷免，如何保護民主自由？宣佈中國為敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下維護美台關係。韓國瑜說，如果真的要幫沈伯洋，應該考量如何恢復這四隻腳讓台灣平穩站立；若繼續消費沈伯洋，把它被立案調查轉化為藍綠鬥爭，對沈伯洋一點都不公平。

韓國瑜強調，沈伯洋在風口浪尖、壓力極大，應該要想怎麼幫助沈伯洋和台灣人，讓人民過上幸福快樂的日子。他也表示，可以察覺到中共從對台灣文攻武嚇，到現在針對立委立案調查，台灣人無法接受。若真正要幫助沈伯洋，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手。

韓國瑜呼籲，賴清德應利用民進黨主席身份凍結或廢除台獨黨綱，並重新建立行政與立法的良性互動，不要政治鬥爭；他另要求總統撤回中國為敵對勢力的宣稱，讓兩岸在中華民國憲法與九二共識下展開和平對話，並要繼續鞏固美台關係，才是真正解決問題的辦法，再來一起想如何幫沈伯洋避開凶險，這樣才負責任。韓國瑜也問道，周邊國家看到台海戰爭的引信被拆除，讓台灣人呼吸到甜美的空氣，這不是美事一樁？

立法院副院長江啟臣表示，民國89年時立法院曾經針對兩岸事務因應小組訂立作業要點，但當時沒有真正運作，「如果有黨團提出類似主張，只要來函道院長這邊，一定召集各黨協商」。江啟臣重申，要成立因應小組需要跨黨派共識，如果有共識成立，後續運作細節等還是需要跨黨討論，這樣是對立院、立委甚至因應兩岸事務發揮正向作用。他強調，此時是維護民主、展現國會團結的時刻，希望大家共同討論。

