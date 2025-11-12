中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜竟要賴清德「做1事」 民進黨怒：和加害人站一起
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導
總統賴清德先前呼籲立法院長韓國瑜，面對同為國會議員的沈伯洋被中國揚言全球通緝一事，應率領跨黨派立委聲援對方；不過，韓國瑜今（12）日下午則建議賴清德，若要真正幫助沈伯洋，必須撤回中國為境外敵對勢力的言論等事。對此，民進黨團也召開記者會砲轟，韓國瑜選擇和加害人站在一起，而書記長陳培瑜更強調，現在破壞兩岸和平、區域和平、現狀正是國民黨這種屈從的心態。
針對稍早前韓國瑜回應賴清德呼籲發表一段聲明，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，僅僅不到兩週前10月31日，朝野三個黨團、黨鞭在議場休息室，並由他提出希望針對沈伯洋遭中共跨境鎮壓，以重慶公安局立案調查為由，嚴重威脅沈伯洋人身安全，也侵害台灣立法院的國會尊嚴，希望韓國瑜能促成這份朝野共同聲明；但因國民黨團總召傅崐萁有不同意見，因此韓國瑜就將聲明收起來，並沒有處理。
他進一步說，沒想到不到兩個星期後，就在昨天賴清德指名呼籲下韓國瑜終於回應，首先肯定韓國瑜願意為國會的尊嚴站出來發表講話，這一點不失為國會議長應有的高度；第二，也肯定韓國瑜清楚說明，包含沈伯洋在內，全體國會議員都可能遭到同樣人身安全、威脅，甚至韓國瑜提到，沈伯洋未來要更加留意。
話鋒一轉，鍾佳濱指出，然而在這兩點肯定之餘，我們在這裡也非常納悶、不禁要反問韓國瑜所說中共如果不是境外敵對勢力，「那麼請問每天、每夜無時無刻對準台灣的對岸飛彈，以及來台共機與共艦繞台是來和台灣人民早安問候嗎？我們每天為了捍衛國家領空安全的空軍飛行員，上去和中國解放軍戰鬥機飛行員隔機艙的無線電呼喊，難道是小朋友的嬉鬧嗎？」。
再者，鍾佳濱也反問韓國瑜，今天破壞台海和平現況的是誰？「不要經常誠如社會新聞所見，發生婦女人身安全遭到侵害，結果不去譴責加害人，卻來檢討受害人的穿著，甚至要求被害者待在家裡比較安全，這樣的心態我們實在非常不解」。
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）
民進黨團書記長陳培瑜則表示，剛剛韓國瑜一席談話會讓全世界民主國家好朋友，還有曾經受到極權壓迫的個人及其家人、朋友都感到悲傷與遺憾，「因為韓院長今天選擇和加害人站在一起，選擇每天對你威脅、恐嚇，拿出武器的人站在一起，沒有選擇與民主自由站在一起，沒有選擇和所有被迫害的人站在一起，非常遺憾」。
接著，陳培瑜也談，不知道韓國瑜為何要說出這樣的話，民進黨團認為是不是對方在國民黨內，開始要和黨主席鄭麗文互別苗頭，要搶奪跟中國、中共對話的主要發聲權，「我們不希望國民黨內的鬥爭，變成消費全台灣人民的民主自由，也不希望造成錯假的國際訊息」。
陳培瑜也揭示，因此今天記者會標題名字才命名以蒼生為念，希望韓國瑜不要眼睛狹隘只看到政治事件，也希望韓國瑜聽到全世界對於民主自由的在意、堅持，以及所有人為此付出的努力，「韓院長一席談話，讓人非常失望與遺憾」。
陳培瑜強調，民進黨一直堅持中華民國在台灣維持現狀、維持自由民主的憲政，才是確保兩岸和平最重要的關鍵，絕對不是向加害者投降、下跪，「這樣一點都無法維持和平，現在破壞兩岸和平、區域和平、現狀正是國民黨這種屈從的心態」。
鍾佳濱則補充，根據中華民國憲法增修條文第2條第4項，決定國家安全的大政方針，因此在兩岸的政策上，賴清德已經在11月的將官晉任典禮上重申，國軍、國家元首的使命、國軍的任務，就是反侵略、反併吞跟反對推進統一，「難道不是全體中華民國台灣2,300萬民眾的共同的目標嗎？」
鍾佳濱也強調，當賴清德身為國家元首表明維持台海安定的決心的同時，民進黨當然希望韓國瑜作為國會的議長，應該團結國會的朝野各黨派，支持國家元首、捍衛國家主權、維持現狀安定、保障人民安全的立場。
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜竟要賴清德「做1事」 民進黨怒：和加害人站一起
更多民視新聞報導
高市府總預算審查遭惡意杯葛 綠議會黨團：譴責KMT拖累市政
曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長
賴清德籲率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜竟反咬打斷3隻腳
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 4 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 7 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前