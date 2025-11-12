中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜竟要賴清德「做1事」 民進黨怒：和加害人站一起

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

總統賴清德先前呼籲立法院長韓國瑜，面對同為國會議員的沈伯洋被中國揚言全球通緝一事，應率領跨黨派立委聲援對方；不過，韓國瑜今（12）日下午則建議賴清德，若要真正幫助沈伯洋，必須撤回中國為境外敵對勢力的言論等事。對此，民進黨團也召開記者會砲轟，韓國瑜選擇和加害人站在一起，而書記長陳培瑜更強調，現在破壞兩岸和平、區域和平、現狀正是國民黨這種屈從的心態。

針對稍早前韓國瑜回應賴清德呼籲發表一段聲明，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，僅僅不到兩週前10月31日，朝野三個黨團、黨鞭在議場休息室，並由他提出希望針對沈伯洋遭中共跨境鎮壓，以重慶公安局立案調查為由，嚴重威脅沈伯洋人身安全，也侵害台灣立法院的國會尊嚴，希望韓國瑜能促成這份朝野共同聲明；但因國民黨團總召傅崐萁有不同意見，因此韓國瑜就將聲明收起來，並沒有處理。

他進一步說，沒想到不到兩個星期後，就在昨天賴清德指名呼籲下韓國瑜終於回應，首先肯定韓國瑜願意為國會的尊嚴站出來發表講話，這一點不失為國會議長應有的高度；第二，也肯定韓國瑜清楚說明，包含沈伯洋在內，全體國會議員都可能遭到同樣人身安全、威脅，甚至韓國瑜提到，沈伯洋未來要更加留意。

話鋒一轉，鍾佳濱指出，然而在這兩點肯定之餘，我們在這裡也非常納悶、不禁要反問韓國瑜所說中共如果不是境外敵對勢力，「那麼請問每天、每夜無時無刻對準台灣的對岸飛彈，以及來台共機與共艦繞台是來和台灣人民早安問候嗎？我們每天為了捍衛國家領空安全的空軍飛行員，上去和中國解放軍戰鬥機飛行員隔機艙的無線電呼喊，難道是小朋友的嬉鬧嗎？」。

再者，鍾佳濱也反問韓國瑜，今天破壞台海和平現況的是誰？「不要經常誠如社會新聞所見，發生婦女人身安全遭到侵害，結果不去譴責加害人，卻來檢討受害人的穿著，甚至要求被害者待在家裡比較安全，這樣的心態我們實在非常不解」。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

民進黨團書記長陳培瑜則表示，剛剛韓國瑜一席談話會讓全世界民主國家好朋友，還有曾經受到極權壓迫的個人及其家人、朋友都感到悲傷與遺憾，「因為韓院長今天選擇和加害人站在一起，選擇每天對你威脅、恐嚇，拿出武器的人站在一起，沒有選擇與民主自由站在一起，沒有選擇和所有被迫害的人站在一起，非常遺憾」。

接著，陳培瑜也談，不知道韓國瑜為何要說出這樣的話，民進黨團認為是不是對方在國民黨內，開始要和黨主席鄭麗文互別苗頭，要搶奪跟中國、中共對話的主要發聲權，「我們不希望國民黨內的鬥爭，變成消費全台灣人民的民主自由，也不希望造成錯假的國際訊息」。

陳培瑜也揭示，因此今天記者會標題名字才命名以蒼生為念，希望韓國瑜不要眼睛狹隘只看到政治事件，也希望韓國瑜聽到全世界對於民主自由的在意、堅持，以及所有人為此付出的努力，「韓院長一席談話，讓人非常失望與遺憾」。

陳培瑜強調，民進黨一直堅持中華民國在台灣維持現狀、維持自由民主的憲政，才是確保兩岸和平最重要的關鍵，絕對不是向加害者投降、下跪，「這樣一點都無法維持和平，現在破壞兩岸和平、區域和平、現狀正是國民黨這種屈從的心態」。

鍾佳濱則補充，根據中華民國憲法增修條文第2條第4項，決定國家安全的大政方針，因此在兩岸的政策上，賴清德已經在11月的將官晉任典禮上重申，國軍、國家元首的使命、國軍的任務，就是反侵略、反併吞跟反對推進統一，「難道不是全體中華民國台灣2,300萬民眾的共同的目標嗎？」

鍾佳濱也強調，當賴清德身為國家元首表明維持台海安定的決心的同時，民進黨當然希望韓國瑜作為國會的議長，應該團結國會的朝野各黨派，支持國家元首、捍衛國家主權、維持現狀安定、保障人民安全的立場。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）

