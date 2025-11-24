中國嗆有權「對日軍事行動」日外務省發文反擊

中國開嗆「對日本展開軍事行動」。（示意圖／翻攝自pexels）





日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，讓中日關係逐漸緊張，中國駐日本大使館日前發文威脅，揚言根據聯合國憲章，中國可直接對日發動軍事行動，日本外務省昨（23日）也回應了。

中國駐日本大使館近日在社群平台Ｘ發文指出，聯合國憲章中設有「敵國條款」，明定若德、義、日等前法西斯或軍國主義國家有任何再度發動侵略的行動，包括中、法、蘇（俄）、英、美在內的聯合國創始會員國，有權在未經安理會授權的情況下直接採取軍事行動。該篇貼文發布後立即引發外界高度關注。

日本外務省在臉書回應，1995年聯合國大會已以壓倒性多數通過決議，確認敵國條款「時代已過、實質上已失效」，而中國當時也投下贊成票。外務省並強調，2005年的聯合國首腦會議同樣通過決議，決定自憲章中刪除「敵國」字眼，包括中國在內的各國均同意相關共識。

日本外務省指出，將「已死文化」的條款當作仍具效力加以引用，與聯合國過去已明確作出的判斷不相容。日方強調，未來將持續依據國際法及既有決議立場處理相關議題，並呼籲各方避免引發不必要的緊張。

