中國嗆石平「宵小狂言不值一評」 矢板明夫反擊酸：已進入歇斯底里狀態

記者詹宜庭／台北報導

石平與矢板明夫晚間6時赴喜來登參加「吃海鮮挺日本」千人宴。（圖／翻攝畫面）

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6日）上午訪台，晚間6時赴喜來登參加「吃海鮮挺日本」千人宴，包括行政院長卓榮泰、前駐日代表謝長廷等人皆出席。針對石平稱「能入境證明台灣是獨立國家」，國外交部發言人毛寧下午批評「宵小狂言不值一評」，印太戰略智庫執行長矢板明夫受訪表示，中國外交部現在已經進入一種歇斯底里的狀態，這種發言才不值得一評、上不了檯面。

矢板明夫受訪表示，日本首相高市早苗在國會發表了支持台灣的言論，被中國制裁，日本的海鮮不能到中國出口，我們在這裡聯繫了很多友台的團體，辦了一場吃海鮮挺日本的千人宴。在這裡和各位好朋友一起聚集在這裡，向社會各界以及中國表示台灣支持日本的互動。

至於中國外交部發言人毛寧6日下午在例行記者會答問時相關提問時稱「宵小狂言不值一評」，矢板明夫反擊，中國外交部現在已經進入一種歇斯底里的狀態，基本上他們這些話並非外交常用語言，中國外交部這種發言才不值一評、上不了檯面。

