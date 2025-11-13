中國嗆通緝！ 沈伯洋現身德國聽證會喊「絕不退縮」

台北市 / 綜合報導

民進黨立委沈伯洋遭中共立案調查，並揚言全球抓捕。但沈伯洋昨(12)日仍現身德國議會，並強調「勇敢的台灣人絕對不會因恐嚇而退縮」。事實上，中國沈伯洋發布「紅色通緝」要進行海外追緝，至少要符合到底用什麼罪名而且有沒有符合當地法律。但對沈伯洋的具體事證，國台辦卻不斷跳針回應。

立委(民)沈伯洋說：「然而我現在坐在這裡，在德國為我的研究，為我的國家為言論自由，為我們共同擁有的民主價值發聲。」

遭中國立案偵查，並威脅展開「全球抓捕」，民進黨立委沈伯洋沒有退縮，而是在12日現身德國聯邦議會，出席獨裁國家假資訊對民主，與人權威脅聽證會親自作證。立委(民)沈伯洋說：「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮，不是只是在捍衛我們國家的民主，我們是為了全世界的自由民主而戰。」

以實際行動為自由民主而戰，而聽證會聚焦討論歐洲假訊息與滲透案例，沈伯洋則以專家證人及立委雙重身分說明台灣經驗，但此舉無疑再度讓中共氣得跳腳，甚至有消息指出中方對他出國行程措手不及，認為遭到突襲的同時更是不斷追問，沈伯洋何時再出國。

國台辦發言人陳斌華說：「我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」被問到沈伯洋有何具體事證，可提交國際刑警組織全球抓捕時，國台辦發言人不斷跳針回應，事實上中共想在海外，通緝引渡沈伯洋可說是難如登天。

根據國際刑警組織章程第三條規定，嚴禁進行任何政治軍事宗教的干預活動，即便中國用政治力成功脅迫發布紅色通緝，但罪名是否符合當地國刑法，以及想引渡時與中方有無司法互助等都是問題。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說：「中國想要用這樣的方式來彰顯，他對台灣有長臂管轄的司法管轄權，來彰顯他對台灣有主權。」即便中方成功機率挾山超海，但想越界的手不言而喻不得不防。

