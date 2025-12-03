中國嗆＂台灣沒有外交部長＂ 林佳龍霸氣回應：我就在這
政治中心／綜合報導
美國參眾議院日前通過"台灣保證實施法案"，總統川普在當地時間2日，正式簽署生效，外交部長林佳龍表示，這對未來台美官員互訪等發展，都是向前邁進的重要一步，不過除了美國，台灣近期和日本關係升溫，讓中共似乎很不滿，中國外交部發言人林劍在例行記者會上，表示"台灣沒有外交部長"，對此林佳龍霸氣回嗆"我就在這！"
中國外交部發言人在例行記者會表示台灣沒有外交部長 外交部長林佳龍隔空霸氣嗆＂我就在這＂（圖／民視新聞）
美國總統川普，當地時間2日，正式簽下"台灣保證實施法案"，除了廢止對台聯繫準則，未來每5年，就會審查一次雙方交往規範。
立委（民）沈伯洋vs.外交部長林佳龍：「這是川普政府第一份通過的友台法案，先前有一些質疑台美關係的，我們這個就不攻自破。」
外交部長林佳龍，樂見法案生效，尤其台美斷交後，雙方官員往來互動紅線，如今有望出現重大突破。
立委（民）沈伯洋vs.外交部長林佳龍：「包括互訪洽談公務，比如說到聯邦的機構，或是到我們的代表處，以前有些自我設限，事實上在台灣旅行法之後，這都是朝開放的方向，現在能夠正式透過立法，把這個鬆綁掉，這對台美關係的正常發展，是非常重要的一步。」
美國總統川普美國時間12/2正式簽署台灣保證實施法 法案正式生效（圖／資料畫面）
不只台美外交突破，近期台日關係快速昇華，也讓中國頻頻眼紅，不但不承認舊金山和約，甚至口出狂言。
中國外交部發言人林劍（12.02）：「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長。」
外交部長林佳龍：「有沒有外交部長，我就在這裡，不管是台灣的護照，或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」
國安人士透露中國不排除12/13發動"聯合利劍-C"軍演 國安局長蔡明彥表示"料敵從寬"、"必要時會和國際友盟合作"（圖／民視新聞）
國安人士透露，未來一周，中國要是找不到台階下，不排除採取更極端的手段，包括發動"聯合利劍-C軍演"，找台灣出氣，甚至操作「法西斯」議題，而時間點就落在12/13南京大屠殺國家公祭日。
國安局長蔡明彥：「料敵從寬，也不能夠排除任何可能性，以中共來講，他只要把例行的像是，聯合戰備警巡，以及遠海長訓的常態性演習，做一個包裝，再提供一個特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，有必要的時候，我們會啟動跟國際友盟的合作。」
中國頻頻文攻武嚇，企圖擴大軍事威脅在國際社會刷存在感，恐怕只會造成反效果。
精闢分析中日衝突！林佳龍外媒專訪：北京發難為了給「他」留面子
中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下
川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步
