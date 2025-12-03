中國嗆「台灣沒有外交部長」 林佳龍：我就在這裡、可走遍天下

外交部長林佳龍受訪。廖瑞祥攝



中國外交部發言人日前怒嗆「台灣沒有什麼外交部長」，外交部長林佳龍今天（12/03）對此表示，台灣具備國家的任何定義的條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，「至於說在台灣方面有沒有外交部長？我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」至於中國不承認「舊金山和約」，林佳龍也表示，有關於舊金山和約「這也是國際承認的條約。」

立法院外交及國防委員會今天上午邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

中國外交部發言人林劍昨天（12/02）在回應外媒提問日本高市早苗「台灣有事」言論的問題時，怒嗆「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長」。有記者問林佳龍如何看到此一說法。

林佳龍表示，台灣具備國家的任何定義的條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，有關於舊金山和約這也是國際承認的條約，「至於說在台灣方面有沒有外交部長？我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」

