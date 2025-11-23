中國嗆「日本武力介入台海將行使自衛權」 外交部打臉：違反聯合國憲章

政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。」對此，我外交部今（23）日予以嚴厲譴責傅聰致並駁斥。強調其內容蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並且違反「聯合國憲章」第二條第四項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。

外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。

外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交予中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。

此外，台灣自1980年代中期起啟動由下而上的政治自由化及民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府對台灣實施有效統治，並且是對外代表台灣的唯一合法政府。另中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年三次政黨輪替，持續鞏固台灣民主體制及主體意識，也充分展現台灣人民致力守護自由及民主體制的堅定意志。

基於上述史實，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。只有台灣的民選政府，才能在國際社會及多邊國際組織與機制中代表台灣2,300萬人民，中國無權置喙及干預。

