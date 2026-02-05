中國嗨喊川習通話稱「台灣是領土」！綠：從川普的發言更能理解他的看法

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱表示，北京或國台辦那種發言，尤其是跟他國元首的訪談都要完整了解，反而從川普個人的發言可以更理解他的看法。（圖／記者楊士誼攝影）

美國總統川普昨日晚間與中國國家主席習近平通話，通話近兩小時並談及台灣問題。對於新華社聲稱談到「台灣關係是美中最重要問題」，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日指出，北京或國台辦那種發言，尤其是跟他國元首的訪談都要完整了解，反而從川普個人的發言可以更理解他的看法。他也諷刺，這會否被黃國昌認為是「干涉中國內政」就不得而知了。

《紐時》引述知情人士消息稱，川習通話持續近兩小時。川普事後在Truth Social上表示，兩人對話「非常棒」，也談到伊朗、俄烏戰爭、4月訪中相關事宜等，此外兩人有談到台灣，但只當作多項議題中的一項。中國官媒《新華社》則稱「習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」。

鍾佳濱上午受訪時指出，在一個沒有新聞自由、言論自由的國家，所有有經驗的媒體都知道，對於北京或者是國台辦那種發言，尤其是跟他國元首的訪談記錄，都要完整地去了解。

鍾佳濱表示，至於川普經常在自己的自媒體上表達各式各樣的主張，也是司空見慣。因此反而從川普的發言更可以理解他的看法。他也諷刺道，至於會不會因為川普跟習近平談到了台灣問題，又被黃國昌先生認為是「干涉中國內政」，自己就不得而知了。

