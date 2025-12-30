中國嗨秀共軍無人機「俯瞰台北101」 網抓包：台灣碧山巖監視器畫面

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日起無預警宣布實施「正義使命－2025」圍台軍演，還發布AI影片嗆，無人、無時、無處、無敵。中國官媒《央視》29日晚間更釋出俯瞰台北101大樓的畫面，聲稱是解放軍的無人機拍攝。不過，有軍事粉專抓包直指這所謂的照片，是拿台灣碧山巖的監視器畫面，大酸「粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？可以認真點嗎？」

解放軍東部戰區宣布，29日起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區還開嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

而中國官媒《央視》29日晚間還釋出畫面，聲稱是解放軍無人機俯瞰台北101，畫面引起討論。

不過，「新‧二七部隊 New 27 Brigade」粉專昨晚就抓包，直指中國解放軍是拿監視器畫面當無人機空拍照，而監視器的拍攝地點則在碧山巖。粉專大酸，粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為給粉紅洗地？「要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

網友們也紛紛大酸，「google地圖看比較好，拿這個AI編輯可笑」、「根本是洗給牆內人看的」、「笑死人」、「這『隱形』無人機飛的也太低，白天拍照解析度也很low，差評」。

