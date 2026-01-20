中國器官移植離奇綁架、死亡事件頻發! 梁小龍公開反對隔天就死了...

娛樂中心／綜合報導

梁小龍在電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」。（圖／翻攝自微博）

中國國務院常務副總理丁薛祥主導2026年教育整治，校園內竟異常推動「器官捐贈宣誓」，隨後頻傳青少年失蹤且器官遭摘除慘案，引發社會恐慌。在此敏感時刻，香港資深武打影星梁小龍於13日拍片怒斥器官販賣，豈料家屬隨後證實他於隔日（14）日因心臟衰竭離世，享壽75歲。由於發聲與死亡時間點過於巧合，讓「活摘遭滅口」的陰謀論在網路上甚囂塵上。

香港資深動作演員、以電影《功夫》中「火雲邪神」一角廣為人知的梁小龍，其遺孀宋驤與大徒弟朱峻賢（丹尼）透過香港動作特技演員公會正式發布訃聞。聲明指出，梁小龍於14日下午4時，因心臟衰竭經搶救6小時無效，安詳離世，享壽75歲。然而，這則死訊卻在海內外社群媒體引發軒然大波，原因在於梁小龍離世的前一天（13）日，才剛在抖音發布影片，公開表態反對器官移植，並疾呼當局應嚴懲人口販賣惡行。

中國國務院常務副總理丁薛祥主導2026年教育整治，校園內竟異常推動「器官捐贈宣誓」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

這起事件的背景，源於中國共產黨近期將2026年教育體系整治列為施政重點。在習近平親信、國務院常務副總理丁薛祥的主導下，校園除了強化「習思想」課程，更異常的引入「器官捐贈」宣傳。社群平台消息指出，當局組織中學生宣誓「器官移植，利國利民」，引發輿論強烈質疑學校恐淪為權貴階層的「器官供應庫」。

令人毛骨悚然的是，隨著相關條例施行，中國多地校園進行不明原因的「強制體檢」後，接連傳出青少年失蹤慘案。據傳，一名16歲蔡姓少女15日失蹤，隔日遺體被發現時雙腎消失；13歲王姓少年12日失蹤，13日尋獲時眼角膜與腎臟遭摘除；另一名14歲孔姓少女在校體檢後失蹤，14日發現時心臟與腎臟皆已缺失。家長圈因此陷入極度恐慌，「活摘器官」疑雲密布。

雖然官方試圖封鎖引發熱議的「器官移植APP」以壓制討論，但梁小龍在敏感時機點「發聲即猝逝」的傳聞，讓大批網友難以接受「心臟衰竭」的單一說法。儘管家屬已證實死因，但外界仍揣測其是否因觸怒北京當局而遭禍，導致相關陰謀論在網路上持續發酵。

