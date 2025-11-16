中國嚴打耽美小說 讀者嘆「幸福感下降」
〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》16日報導，中國政府在習近平治下嚴厲打擊同性愛情故事，儘管耽美小說依然存在，但讀者認為遠較先前乏味，品質也大不如前，直言「幸福感降低了」。
據報導， 對於像鍾欣迪(Cindy Zhong，音譯)一樣的中國年輕女性來說，放鬆的夜晚意味著窩在沙發裡閱讀一部講述兩個男人之間愛情的浪漫故事，但她最喜歡的作者和他們的作品卻開始消失。
耽美小說這類以異性戀女性為主要讀者和創作者的同性愛情小說類型廣受歡迎。她們表示，中國政府正對耽美小說進行迄今為止最大規模的打壓，這實際上扼殺了她們的閱讀樂趣。
在耽美小說中，兩個男人代表著理想化的愛情關係，從純潔到情慾應有盡有。一些學者認為，耽美小說之所以吸引中國女性，是因為它們提供一種繞過中國保守性別價值觀、想像更加平等的戀愛關係的方式。
英國利物浦大學研究中國流行文化和網路文學的高級講師王艾青說道：「女性轉向耽美是為了尋求純粹的愛情，尤其是在面臨來自家庭、同儕和社會的結婚生子壓力時。」這種曾經小眾的中國文學次文化近年來蓬勃發展，小說屢屢被改編成熱門電視劇，並被翻譯成外國語文版本。
然而，耽美小說的流行也引起中國當局的注意。根據媒體報導和網路目擊者的證詞，過去1年中，至少有數十名中國作家因製作和販賣中國官方口中的「淫穢物品」，而到訊問、逮捕和起訴。有些作家已停止出版或撤下作品，網站關閉或刪除許多故事，只留下一些較溫和的作品。
30多歲的教育工作者鍾欣迪坦言：「中國女性讀者再也找不到一個安全、不受審查的空間來表達我們的慾望了。」
儘管中國政府在2001年將同性戀從精神疾病清單中移除，如今卻一直在加強對LGBTQ族群的控制，包括關閉人權組織和社群媒體帳號。
雲南昆明一位32歲的兼職教師陳星宇(Chen Xingyu，音譯)表示，耽美是一種「烏托邦式的生活方式」，「沒有耽美我會不快樂」。
據了解，一些最受歡迎的中國耽美文學作品，例如《天官賜福》(Heaven Official’s Blessing)和《魔道祖師》(Grandmaster of Demonic Cultivation)，已被翻譯成英文，在全球範圍內擁有眾多粉絲，並登上《紐約時報》平裝本暢銷書榜。在美國賓州一家律師事務所工作的麥亨利(Kayla McHenry)表示，這些故事的語言「非常優美詩意，我很喜歡」。
然而，這些作品的作者袁依楣(筆名墨香銅臭)在2020年因出售自行出版的耽美小說，而被判處3年有期徒刑，罪名是「非法經營」。她於2021年獲得假釋。
南早指出，很難說明有多少作家被捲入中國的打壓行動。以年輕女性為主的耽美作家一度在社群媒體上發文稱，她們在蘭州被警方拘留訊問，並對此表達出羞辱和恐懼，擔心犯罪紀錄會毀掉她們的未來。這些貼文後來遭到審查。
不僅如此，即使在不受中國審查影響的台灣，這場打壓也產生影響。連載男同志情色小說為主的台灣網站「海棠文學城」一度在6月暫時關閉，並警告作者「如果內容不符合作者所在地的法律法規，則不得繼續創作」。
該網站最近重新上線，但故事和作者數量大幅減少。讀者發現他們帳戶中保存的故事已被刪除，目前尚不清楚是作者還是網站所為。另一個熱門耽美網站廢文網(Sosad.fun)，總部位於中國境外，擁有至少40萬註冊用戶，也在4月關閉。
