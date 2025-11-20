中國嚴控資本外流！變相助長中國客拿黑錢賭博 撐起全球洗錢產業鏈

編譯林浩博／綜合報導

中國人賭性堅強，來到美國「賭城」拉斯維加斯，當然就是要一擲千金。但碰上自家政府對資本嚴格管制，只允許帶上少許美元出國，他們乾脆轉向當地黑市買入用來賭博的美元，無形中成為將墨西哥毒梟黑錢漂白的幫兇，一同構成了跨國的洗錢產業鏈。

由中國賭客、中國人地下銀行家和墨西哥毒梟所構成的跨國洗錢網絡，一大關鍵結點，就是永利拉斯維加斯賭場。（圖／翻攝自X平台 @WynnLasVegas）

破紀錄的沒收金額

2024年，永利拉斯維加斯賭場（Wynn Las Vegas）同意支付1.3億美元給美國聯邦政府，以換取免遭起訴。這筆錢與協助賭客非法轉移資金相關，也創下了美國史上最大筆遭刑事充公的賭場金額紀錄。甚至今年5月，永利又因此案件被罰了550萬美元。

廣告 廣告

據CNN 18日的報導，案件的細節一直維持保密，直到目前才曝光。調查人員透露，政府願與賭場和解的關鍵，是對四名被告所收集到的證據。這四人，分別是韓兵（Bing Han，音譯，下同）、周亮（Liang Zhou）、張磊（Lei Zhang）與王凡（Fan Wang），他們都承認幫助同為中國人的賭客規避貨幣限制，以便能在永利與其他賭場以數萬美元賭博。在永利的案例，此詐欺行徑，常由賭場員工協助。

一名檢察官即表示，此案例中，每年經由美國賭場洗白的髒錢，至少上億美元。美國聯邦緝毒署（DEA）前探員厄班（Chris Urben）也形容，中國賭客手中的現金，「48小時之前，還是販賣毒品芬太尼的不法所得」。

執法人員告訴CNN，四名被告並非賭場員工，而是居中將現金提供給賭客的中介，而證據顯示，這些錢是出自販毒、人口販運與賣淫的不法所得。美國司法部稱，賭客在賭場規避了針對外國與美國貨幣轉帳的規範，好比《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）與《反洗錢法》（Anti-Money Laundering laws）。

賭場與被告都否認知悉他們在為毒梟洗錢。

中國國家主席習近平的反貪運動，因為嚴格的資本管制，竟意外催生出規模龐大的跨國洗錢產業鏈。（圖／翻攝自X平台 @commiepommie）

中國嚴管資本外流

中國從2016年啟動打貪，當中即嚴格限制每位公民，每年帶出國的金額不得超過5萬美元。此規定的頒布，卻讓大洋彼端的美國頭疼，因為這造就從中國來的外派人員與遊客，有了爆量的美元需求，並促使同為中國人的非法金融中介，轉而向墨西哥毒梟之類的幫派尋求美元現金，以為支應。

為了繞過美國金融的監管，幫派與中介的現金交換，都經由中國的銀行帳戶交易。美國當局表示，近幾年這些中國人中介，已成為毒品交易要角的「指定銀行家」（go-to bankers），他們形同用不流血的政變，從拉丁美洲勢力手中奪取的控制權。相應的，那些以高額資金賭博的中國賭客，在這項金融陰謀當中，變得不可或缺。

據匿名的美國國土安全部調查員表示，中介賣給中國賭客的美元現金，多數是來自毒梟。由於從事交易的人都躲躲藏藏，該名調查員斷定：「他們肯定都知道自己在做某種見不得光的壞事。」

知情官員們稱，交易是透過中國的社群暨支付軟體「微信」進行，以便快速轉帳，賭客拿到現金後，就進入賭場換成賭錢用的籌碼。最終這一局的交易當中，賭場、賭客、毒梟與中介都成為「贏家」。賭客得到賭博用的現金，賭場獲得了如同「搖錢樹」的有錢賭客，毒梟把髒錢洗白，中介則有了豐厚的抽成。

加拿大溫哥華也發生了類似的毒販贓前洗白為中國賭客賭金的事件。（圖／翻攝自X平台 @JoeRobo71）

中國人洗錢大爆發

布魯金斯學會（Brookings Institution）的跨國組織犯罪專家費爾巴-布朗（Vanda Felbab-Brown）指出，如今以中國中介作為「地下銀行家」的洗錢網絡，已不只與墨西哥毒梟有所關連，而是觸及全球各地的組織犯罪，義大利黑手黨也在其中。

費爾巴-布朗直言：「這八年來，中國人的洗錢犯罪，在美國、墨西哥與歐洲都大爆發。」

其實除了永利之外，他國也有賭場業者幫助罪犯規避法規，而被抓包。像是澳洲賭場巨頭「皇冠渡假村」（Crown Resorts），涉嫌違反洗錢法，且在明知對方與中國黑幫有掛鉤的情況下，持續與某位賭博仲介合作，而於2023年遭當局罰款3億美元。加拿大溫哥華則在2022年發布報告，指出毒販與放高利貸的中國人，將裝滿現金的曲棍球袋賣給中國賭客，方便他們帶進賭場賭錢。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

與世越號悲劇同海域！南韓267人渡輪意外觸礁 竟是船員看手機忘記轉彎

不甩中共禁令！中國人仍偷溜照飛日本 狂讚「出關很順利」

特務個資被看光！美國CIA專門投保公司 竟曾遭中國企業收購

川普關稅戰反讓中國與美平起平坐！BBC調查曝中砸1兆美元狂買歐美技術

