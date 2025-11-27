中國嚴重列車事故11死2傷！施工人員遭衝撞

▲中國雲南今（27日）傳出重大列車意外，一輛檢驗設備的試驗列車與進入線路工作的施工人員發生碰撞，造成11死2傷。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國雲南今（27日）傳出重大列車意外，一輛檢驗設備的試驗列車與進入線路工作的施工人員發生碰撞，造成11死2傷。

據中媒報導，27日凌晨，檢測地震設備的55537次試驗列車在正常通過昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員發生碰撞，造成11人死亡、2人受傷。

事故發生後，鐵路部門立即啟動應急預案，與當地政府共同組織開展人員救治和應急救援工作。

有網友指出，初步事故原因是昆明南工務段，今天午夜0時50分到4點在洛羊鎮站上下行正線及兩端岔區進行換軌施工，在未收到施工調度命令的情況下，作業人員提前上道導致此次悲劇發生。

報導稱，目前，該站運輸秩序已恢復正常，傷患救治和相關善後工作正有序展開，事故詳細原因正在調查中。鐵路部門對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者和傷者家屬表示深切慰問。後續，將依法依規對相關責任人實施問責，並深刻吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。

但不少網友都痛心直呼：「這種東西不應該是提前通知好的嗎？」「驚呆了，鮮活的生命就這樣變成了冰冷的數字」「天啊，試驗時間與路線沒通知的嗎？」「管理人員都是幹什麼吃的」、「這是11條人命，11個破碎的家庭」、「你這也太離譜了吧，試驗車不通知作業人員？這可是11條生命啊，眼看就要過年了整這麼一出哎」。

