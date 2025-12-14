「中國四大名著」女星驚傳逝世！最後身影曝光 溫柔獻唱〈又見炊煙〉

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國資深女星何晴經家屬證實於13日逝世，享壽61歲。何晴生前因在《青青河邊草》中出演華又琳走紅，她也是第一位演遍中國四大名著影視作品的女演員。何晴也因出演《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》等戲劇，在台灣以古典美人的形象深植人心。

中國資深女星何晴經家屬證實於13日逝世，享壽61歲。（圖／翻攝自微博）

何晴於1964年出生於浙江省，因從小就熱愛唱歌跳舞，13歲時進入浙江昆劇團學習昆曲，打下良好的戲曲與表演基礎，並於1983年憑電影《少林俗家弟子》正式踏入演藝圈。她的演藝生涯橫跨數十年，作品類型多元，並在影視劇中塑造了許多經典角色。1991年，她在瓊瑤劇《青青河邊草》中飾演「華又琳」，為她打開了台灣知名度，該角色以獨立堅強且充滿知性魅力的女性形象深受觀眾喜愛。

廣告 廣告

在中國演藝圈，她是唯一一位完整出演過中國四大名著翻拍的女演員，何晴憑藉著溫柔婉約的氣質及精湛的演技詮釋了多個令人難忘的經典人物，從《西遊記》的怜怜、《紅樓夢》的秦可卿、《三國演義》的小喬及《水滸傳》中的李師師，成為不少觀眾心中的古典美人象徵。

近年來，何晴因病逐漸淡出演藝圈。追溯她的最後一次公開露面，是在2014年央視《回聲嘹亮》節目中《水滸傳》劇組特輯，以溫柔嗓音演唱〈又見炊煙〉，那份從容與優雅令許多粉絲至今難忘。



更多FTNN新聞網報導

《青青河邊草》女星何晴離世！昔遭傳罹患腦瘤做開顱手術 最後身影曝光

「古典第一美人」何晴驚傳辭世！享壽61歲 溫婉倩影永留四大名著

才結婚1年！賴佩霞女婿突病逝 演唱會隔天即飛美國奔喪

