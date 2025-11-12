中國四川紅旗特大橋垮塌 1月才合龍建成

（中央社台北12日電）中國四川省阿壩州的紅旗特大橋11日發生垮塌事故，該橋於今年1月中才合龍建成，至今不到10個月。據初步判斷，疑似是因橋邊發生山泥傾瀉，導致連接山體的橋墩與橋面斷裂。無人員傷亡。

綜合陸媒新京報、極目新聞報導，四川省阿壩州馬爾康市紅旗特大橋11日發生垮塌事故，該橋位於馬爾康市雙江口水電站庫區，屬於國道317線的一部分。岸橋頭於下午4時許疑因山泥傾瀉坍塌，連接山體的橋墩與橋面斷裂，落入下方的足木足河中，揚起滾滾煙塵，只剩下連接左岸的橋體矗立水中。

據報導，該大橋今年1月才合龍建成。據阿壩州交通運輸局指出，10日下午3時許，工作人員巡邏時就發現橋頭路面和邊坡出現裂縫，同日已進行交通管制，因此並無人員傷亡。目前初步判斷，裂縫是旁邊山體發生滑坡導致。

據四川高速公路建設開發集團有限公司官網顯示，紅旗特大橋於2025年1月14日順利完成合龍。

據中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司官網介紹，紅旗特大橋位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，Y字形橫亙大渡河東源，將馬爾康、金川縣、壤塘縣三地的交通緊密串聯，重塑了區域交通格局。橋梁全長758公尺，其中主跨220公尺，主墩高達172公尺，堪稱「雲中之橋」。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1141112