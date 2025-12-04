中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了

娛樂中心／林昀萱報導

上海濱崎步主題咖啡館照片被清空。（圖／翻攝自X平台@whyyoutouzhele）

天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。濱崎步的上海演唱會也在前一天也臨時遭中國取消，不過她仍對著台下1萬4000個空位唱完整場，引發外媒報導「上海這件事鬧大了！」

廣告 廣告

上海濱崎步主題咖啡館照片被清空。（圖／翻攝自X平台@whyyoutouzhele）

事件持續延燒，旅義華僑作家李穎在社群平台X「李老師不是你老師」表示，2日上海濱崎步主題咖啡館中所有關於濱崎步的照片遭「動態清零」，對比過去一整面牆近乎被清空，連中國網友都看不下去開酸：「上海都這樣了嗎？沒救了」、「你們生活在荒誕的國家，指善為惡，除良安暴」、「老中好丢人，真受不了了」、「這回真謝謝黨媽讓我好好認識這位歌姬了，目前正惡補她的金曲」、「中國已經改回到文革」、「小學生才這麽幹…」「瘋了……在國際上感覺被淩辱，之後對本國百姓下手最狠」。

濱崎步演唱會遭取消後，3日也在社群發聲「I keep moving forward, because I am Ayu.（我一直向前走，因為我是Ayu）」，霸氣言論吸引台日許多網友湧入留言叫好力挺。

上海濱崎步主題咖啡館照片被清空。（圖／翻攝自X平台@whyyoutouzhele）

更多三立新聞網報導

中國侵台美國有多大機會協防？賴清德提「侵台時間」8字原則這樣說

廢除居留！中配錢麗遭「華碩1大咖」監視打包走人 囂張放話：我會回來

高志綱遭扯外遇女星！她自稱眷屬爆料林倪安「偷吃內幕」

陳都靈爆被獻祭淪于朦朧第二！昔直播傳「詭異哭聲」疑遭凌虐畫面外流

