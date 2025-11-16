中國因高市早苗「台灣有事」發言抓狂 美駐日大使諷刺「聖誕節提前降臨」日美關係更緊密

2025年10月28日，美國總統川普（右）與日本首相高市早苗於日本橫須賀海軍基地，一同登上美國「喬治華盛頓」航空母艦。路透社



北京政府對日本首相高市早苗關於「台灣有事」等同日本「生存危機事態」的發言，極為暴怒，除了中國駐大阪總領事薛劍揚言要斬首高市早苗，中國官方更是連日猛轟揚言對日本「迎頭痛擊」。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）發文嘲諷說，中方的不理性行為大力鞏固了日美同盟，「就像聖誕節提前降臨」。

葛拉斯週六（15日）在社群平台X發文說：「看來聖誕節提早來了。謝謝吳江浩大使和薛劍總領事，幫助進一步鞏固美國和日本之間深厚的關係。」

稍早，葛拉斯還對於中國鷹派名嘴胡錫進攻擊高市早苗是「惡毒的巫婆」的發言，諷刺反擊說：「這個對女巫以及神秘儀式的執念是怎麼回事？萬聖節已經過了，該往前看了。」

葛拉斯週日（16日）進一步發文點名吳江浩與薛劍寫說：「我們對信念的團結始終如一，對使命永遠堅定不移。就像七大工業國組織（G7）的夥伴關係一樣，美日同盟堅定致力維護台灣海峽的和平與穩定，這也是自由開放印太地區的一部分。我們堅決反對任何透過武力或脅迫，單方面改變該地區現狀的企圖。」

而這則X發文，配圖就是美國總統川普訪問日本時，邀請日本首相高市早苗一銅登上美國航空母艦喬治華盛頓號，兩人共同站在台上隊艦上官兵講話的照片。

