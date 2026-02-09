中國國企女董事受賄逾2億入獄 含淚對母說對不起！

中國近700億資產的國有企業董事長鞠雅，近年因貪腐案入獄。（圖／翻攝自央視社會與法 微博）





中國近700億資產的國有企業董事長鞠雅，近年因貪腐案，判處有期徒刑8年並處罰金100萬元人民幣（約新台幣455萬元），繳回非法所得4000萬元人民幣（約新台幣1.8億元），如今面對鏡頭向母親道歉。

根據《騰訊網》報導，2023年6月，鞠雅在擔任南昌市紅谷灘城市投資集團黨委書記、董事長期間，利用手中握有的工程審批權與項目管理權，將公權力私有化，在飯局與名貴奢侈品中，其受賄財物共計高達4900萬元（約新台幣2.2億元），同年8月，鞠雅因嚴重違紀違法被開除黨籍與公職，最終判處有期徒刑8年，並處罰金100萬元（約新台幣455萬元），涉案非法所得已追繳回4000萬元（約新台幣1.8億元）。

廣告 廣告

調查發現，鞠雅身為國企「一把手」，卻喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，甚至在案發後與他人串供、對抗組織審查，任職期間不僅違規收受大量禮品與消費卡，更長期插手市場經濟活動，採取「管工程吃工程、管項目吃項目」的手段，為特定對象在工程承攬方面謀取巨額利益，即便在中共十九大會後，面臨嚴打腐敗的高壓態勢，她仍不收斂、不收手，嚴重違反政治紀律與工作紀律，性質極其惡劣。

鏡頭前含淚道歉家母

鞠雅在紀律審查的鏡頭前，向家中母親哽咽道歉，對著鏡頭直言「對不起」，表達對家人深深的愧疚，她回憶，被帶上留置車、胸前黨徽被摘下的那一刻，心裡「像被撕開一樣」疼痛，不禁自問，「怎麼就把自己當時的初心給忘記了？弄丟了？」。

鞠雅出生於1982年1月，山東文登人，擁有在職研究生學歷，2003年5月加入中國共產黨；2003年9月至2017年8月，歷任南昌市紅谷灘新區黨群工作部幹部、招商局幹部、招商局副局長（副科）、外經貿局副局長；2017年8月至2023年8月曾擔任南昌市紅谷灘新區外經貿局副局長、南昌市紅谷灘城市投資集團黨委書記、董事長。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／78歲黎智英違《國安法》3罪成立 遭判20年徒刑

奈及利亞驚傳嚴重車禍 拖車失控至少30死

黎智英案宣判在即！恐因「情節嚴重」被處終身監禁

