中國國企女董事受賄逾2億入獄 含淚對母說對不起！
中國近700億資產的國有企業董事長鞠雅，近年因貪腐案，判處有期徒刑8年並處罰金100萬元人民幣（約新台幣455萬元），繳回非法所得4000萬元人民幣（約新台幣1.8億元），如今面對鏡頭向母親道歉。
根據《騰訊網》報導，2023年6月，鞠雅在擔任南昌市紅谷灘城市投資集團黨委書記、董事長期間，利用手中握有的工程審批權與項目管理權，將公權力私有化，在飯局與名貴奢侈品中，其受賄財物共計高達4900萬元（約新台幣2.2億元），同年8月，鞠雅因嚴重違紀違法被開除黨籍與公職，最終判處有期徒刑8年，並處罰金100萬元（約新台幣455萬元），涉案非法所得已追繳回4000萬元（約新台幣1.8億元）。
調查發現，鞠雅身為國企「一把手」，卻喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，甚至在案發後與他人串供、對抗組織審查，任職期間不僅違規收受大量禮品與消費卡，更長期插手市場經濟活動，採取「管工程吃工程、管項目吃項目」的手段，為特定對象在工程承攬方面謀取巨額利益，即便在中共十九大會後，面臨嚴打腐敗的高壓態勢，她仍不收斂、不收手，嚴重違反政治紀律與工作紀律，性質極其惡劣。
鏡頭前含淚道歉家母
鞠雅在紀律審查的鏡頭前，向家中母親哽咽道歉，對著鏡頭直言「對不起」，表達對家人深深的愧疚，她回憶，被帶上留置車、胸前黨徽被摘下的那一刻，心裡「像被撕開一樣」疼痛，不禁自問，「怎麼就把自己當時的初心給忘記了？弄丟了？」。
鞠雅出生於1982年1月，山東文登人，擁有在職研究生學歷，2003年5月加入中國共產黨；2003年9月至2017年8月，歷任南昌市紅谷灘新區黨群工作部幹部、招商局幹部、招商局副局長（副科）、外經貿局副局長；2017年8月至2023年8月曾擔任南昌市紅谷灘新區外經貿局副局長、南昌市紅谷灘城市投資集團黨委書記、董事長。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
新／78歲黎智英違《國安法》3罪成立 遭判20年徒刑
奈及利亞驚傳嚴重車禍 拖車失控至少30死
黎智英案宣判在即！恐因「情節嚴重」被處終身監禁
其他人也在看
無人拉麵店當廚房！ 女2度煮牛肉麵只付15元
高雄楠梓一家24小時無人拉麵店，被一名女子當成自家廚房，兩度來這裡拿了泡麵、牛肉片和飲料，但都只付了15元的飲料錢，店家是看顧客消費紀錄怎麼有人只買飲料，調閱監視器發現女子來白吃白喝，氣到報警，這名女子還特地從左營到楠梓這邊來吃麵，專挑早上沒人的時段，店家懷疑，她可能是慣犯。 #無人拉麵店#廚房#牛肉麵
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導今（8）日上午一段行車紀錄器畫面在網路流傳，一名男子從關渡大橋跳下，畫面引發民眾議論。警方說明，事件發生於上午9時38分，新北市關渡大橋八里端，當時員警追查一輛疑似交通違規自小客車，過程中副駕駛座乘客突然下車逃逸，徒步跑向橋上自行車道。警方立即追緝，並在自行車引道將人控制。經查，50歲鄭姓男子為妨害秩序案件嫌疑人，警詢後依法解送士林地方法院偵辦。今早有網友在社群平台分享一段行車紀錄器畫面，內容顯示一名男子突然從關渡大橋一側跳下去，影片流出後，引來網友熱議。部分觀看者直呼驚險，但也有人指出，該路段下方實際為緩坡草地，並非高落差區域。警方隨後說明，事件發生於今日上午9時38分，新北市關渡大橋八里端一帶。當時員警正在追查一輛涉及交通違規的自小客車，沿途尾隨過程中，副駕駛座乘客突然自行下車逃離，並朝橋上的自行車與行人通道方向奔跑。警方立即徒步追趕，最終在自行車引道附近將人攔下並控制行動。經查證，該名50歲鄭姓男子為妨害秩序案件的嫌疑人，並非單純交通違規人士。警方完成初步警詢後，依相關程序將鄭男移送士林地方法院偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人 更多民視新聞報導請辭監察院長獲准！陳菊住院養病中 賴清德今低調赴高醫探視李貞秀國籍爭議續燒！民進黨：公職不得有雙重國籍「沒模糊空間」行政院投入819.6億 強化弱勢兒童照護
歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷
高雄市大寮區昨天深夜（7日）驚傳暴力擄人案，48歲某公司林姓負責人舉辦尾牙餐敘，跟37歲郭姓男包商發生爭執；未料，郭男先行離席，回頭找來10人，將林姓負責人擄走，警方獲報展開調查，在案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。後續拘提10名涉案人，警詢後，依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山站亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外...
向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮
稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。
深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商 出拳暴打路人
台中市北區驚傳隨機攻擊！昨（7）日深夜11時許，有名男子疑似喝酒醉後變身「浩克」，渾身酒氣的在青島路二段上大鬧，不僅突然伸手抱住路人，還闖入超商內出拳暴打另名男子，讓其他同行友人嚇得報警。警方趕抵時雙方衝突已平息，立即對酒醉男子進行保護管束並帶返所，後續2名遭攻擊及辱罵的男子也表示，將對酒醉男提出告訴，警方依傷害及妨害名譽等罪嫌將酒醉男移送偵辦。
北捷驚魂！ 男搭車「胸前插把刀」乘客嚇壞急通報｜#鏡新聞
北捷中山站今天（2/8）凌晨12點多，發生驚魂事件，一名宋姓男子搭乘捷運時，攜帶兩把水果刀，其中一把插在胸前，刀柄外露，其他乘客擔心又是隨機攻擊，立刻按下車廂內的緊急按鈕、通報列車長，而警方獲報後，男子表示，只是去朋友家玩，所以帶水果刀要削水果。
新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕
當車手騙164萬元報酬2千元被判2年4月
台中楊姓男子前年加入暱稱「陳國寶」的詐欺集團擔任取款車手，該集團聲稱投資股票保證獲利，一位劉姓民眾信以為真，相約交付164萬現金，楊男出面收取款項後，交給上手製造斷點，並拿到2千元的報酬，劉姓民眾事後察覺有異報警，警方循線逮捕楊男送辦，台中地院審理時楊男雖坦承犯行，但尚未賠償被害人，依犯三人以上共同
尾牙變調！高雄大寮1工程行「惡煞闖入大肆破壞」 1男遭圍毆擄走
即時中心／林耿郁報導昨（7）天晚間10點左右，高雄市大寮區發生一起公然行兇事件；一家工程行正在舉行尾牙時，突遭一群年輕人闖入、手持棍棒大肆砸店破壞，還對1名特定人士下手圍毆，之後更將人擄走；最終這名受害者被丟包在林園區路邊，警方正在追查施暴者的真實身分。
考上警大卻GG！台南「警界彭于晏」為正妹放水、下班滑進房5小時 綠帽男怒：聽到親密聲
台南市警二分局一名外型帥氣、被封為「警界彭于晏」的黃姓員警，過去曾以單年破獲345件刑案的優異表現榮獲「全台功獎王」及「戰神」稱號。然而，這位昔日的警界明星如今卻因涉嫌圖利、外流個資及濫用職權，遭到檢方起訴並即刻停職，從警6年的職涯面臨崩壞。
闖燈遭攔查! 駕駛拒檢辱罵警 "雙方爆拉扯"警強力壓制
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導警方攔查違規駕駛，沒想到嫌犯不僅拒檢，還對員警口出穢言，雙方隨即爆發拉扯，隨後優勢警力將男子制服，赫然發現嫌犯身上有毒品。依毒品、公共危險和妨害公務等罪嫌，將男子移送法辦。違規駕駛拒檢，還辱罵警 ，雙方爆發拉扯，警方強力壓制！（圖／翻攝網路）民眾途經路口，發現員警和一名男子，扭打成一團。原來這名駕駛，先是在路口闖燈，被警方攔下。員警盤查過程中，駕駛不但不配合，還口出穢言，雙方隨即爆發拉扯，過程中一名員警還一度被推倒。還好後續優勢警力到場，將這名駕駛制服，這一查才發現，駕駛不配合攔查，原來是心裡有鬼，身上有毒。員警當場查獲，第二級毒品安非他命及彩虹菸等證物，經唾液及尿液初驗，駕駛均呈毒品陽性反應！（圖／民視新聞）台南市永康分局副分局長謝貴琳表示：「違反交通規則予以攔查，當場查獲第二級毒品安非他命，及彩虹菸等證物，經唾液及尿液初驗，均呈毒品陽性反應，過程中朱嫌對員警罵髒話及拉扯。」駕駛身上被查出毒品，唾液和尿液初驗，都有陽性反應，這下子不但違反毒品危害防制條例，還附上公共危險案和妨害公務罪嫌，被移送法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：闖燈遭攔查! 駕駛拒檢辱罵警 "雙方爆拉扯"警強力壓制 更多民視新聞報導假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕獨家! 新北男載女公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照
對峙畫面曝！屏東毒梟拒捕…握手榴彈「半身跨陰陽」要引爆 嬸嬸勸降
緝毒衍生案外案！屏東內埔鄉今（8）日下午驚傳警匪對峙，東港警方聯合內埔、刑大跨區要拘捕李姓毒通緝犯；沒想到，同行友人林男心虛嚇到逃竄至屋頂，退無可退，只好緊緊倚靠搖搖欲墜的水塔，手中握著手榴彈威嚇，在場人的生死也拽在他手裡，警方知道強攻不是辦法，趕緊找來林男嬸嬸以親情軟化1個半小時成功勸降，2名嫌犯雙雙落網，而手榴彈放置屋頂上，八軍團獲報正前往拆解，此刻整棟房屋容不下任何一點風吹草動。
幸災樂禍！男見友遭逮開視訊嘲笑 也被抓持毒
新北市中和一名男子，騎車載朋友到派出所要領文件，被員警眼尖發現，他就是涉嫌到寧夏夜市旁的四星級飯店，撒冥紙、丟雞蛋的討債嫌犯之一，當場拘提上銬。同行的朋友目擊，幸災樂禍在派出所外打視訊電話嘲笑，卻反而引起員警注意，在他身上同樣搜出毒品，一併帶回偵辦。 #幸災樂禍#視訊 #毒品
男土地重劃陳情未果衝北捷縱火 中市府：尊重司法判決
台北市 / 綜合報導 在台北捷運站連續縱火的曾姓男子，希望外界關注台中神岡大夫第的重劃案，曾姓男子過去多次在重劃說明會表達不滿及反對，在當時受委託的辯護律師也說，當年部分人士強硬闖關讓人實在看不下去！對此台中市政府發聲明強調，地主跟重劃會之間屬於私權爭議，應由民事訴訟解決，市政府尊重司法判決絕不偏頗。但這個案件在法院纏訟好多年了，自救會跟重劃會依舊對立。曾姓男子說：「好啦，我們沒有利益對不對，你承認嗎？承認我們沒有利益嗎。」站在台前大聲跟重劃會理事長槓上，他就是昨(8)日在北捷，犯下縱火案的曾姓男子，這段影像是多年前，在台中神岡招開的大夫第重劃說明會，不只這一次，10多年來曾姓男子身為自救會會長，堅持反對大夫第土地重劃，但重劃會依然強行舉辦，加上北捷現場留下的這封陳情書，曾姓男子這次連續縱火，是希望外界能關注這場，他認為不公平的土地重劃案，里長透露曾姓男子還曾揚言，要到總統府抗議。神岡區社口里長陳金地說：「他到市政府陳情沒有用，到監察院陳情沒有用，就說要製造一些讓社會關注的事情，所以他才走這麼極端。」回到神岡大夫第這塊重劃土地，現場剩下老屋居多，曾姓男子的住家也在這裡，上面掛著布條寫下反重劃要剔除，附近鄰居形容他的言行對土地重劃充滿不滿。附近鄰居說：「抗議的方式還有抗議的這些行為，他對政府有很嚴重的不滿，不是很會跟人家對談，就是行為上會比較異常。」大夫第自辦重劃從2012年開始，讓曾姓男子最不滿的，就是部分人士為了啟動重劃，利用灌人頭的手段，製造假土地買賣硬是遷來80多戶，讓贊成重劃的人數過半，硬闖關的作法就連當時受自救會委託辯護的律師，也直搖頭。大夫第重劃自救會時任律師柯劭臻說：「他只去找其中一個代表地主，讓他來報到簽說，他就是某某某的繼承人，然後由他代表重劃會來投票，這是我覺得最違法的部分。」大夫第重劃從2018年開始暫緩施工，台中市府最新回應，強調地主跟重劃會之間屬於私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決立場絕不偏頗，但這場官司打了10多年，至今依然沒有結果，曾姓男子利用北捷縱火，希望吸引全國關注，但也因此越過法律紅線。 原始連結
白天囂張街頭擄人 3分鐘內6路人行經.無人報警
桃園市 / 綜合報導 中壢光天化日之下爆發擄人案，不過實際檢視監視器，其實當時有不少路人都有目擊擄人場面，短短3分鐘至少有6名路人經過，不過卻沒有人願意停下腳步，上前制止或是協助報警，最後疑似是旁邊的大賣場看到，趕緊通報警方，才讓整起事件曝了光。不過9名惡煞擄走一家三口，警方調查，這名鄭姓主嫌並沒有前科，也沒有幫派註記，到底從哪找來這麼多人，當街執行擄人行動？且雙方都聲稱彼此間有金錢糾紛，債務細節卻不願透露，案件是否還有隱情，檢警持續偵辦。 兩名男子狼狽抱頭蹲地，多名員警上前包圍，因為他們獲報，被害人在50分鐘前，被9名惡煞用廂型車擄走，就連妻女也沒能倖免，值勤員警VS.擄人惡煞說：「說是債務糾紛，剛剛有說是債務糾紛，啊到底是欠多少錢。」整起案件雖在短時間內就被破獲，嫌犯表示是因為跟張姓男子，先前有金錢糾紛，不過警方調查主嫌鄭姓男子，沒有前科平常疑似是生意人，究竟哪來的能耐烙這麼多人，執行擄人行動。桃園市中壢區2日下午爆發擄人案，一家三口就是在這人來人往賣場前，被當街擄走，不過實際檢視監視器，短短3分鐘至少有6名路人經過，女子見到前方場面，還嚇到原地頓一下，後續加速快步走過，沒多久又有一名女子，推著寵物車經過，但一樣快速離開。另一名男子則是手持雨傘好奇探頭，甚至頻頻回頭確認，但最後仍走進門內，另一個角度也拍下擄人過程其實都有人經過，但卻沒有人願意停下，幫忙報警，最後疑似是旁邊大賣場，協助通報，才讓整起事件曝了光。民眾說：「那麼多人小鬼你敢去救，誰知道他是什麼來歷，我看新聞，別人，有的別人，他會躲在角落，打電話給警察，應該是這樣。」所幸被害人一家三口，都沒有大礙，只不過若真如同被害人所說，只是金錢糾紛，對方又為何下此毒手，甚至連妻女都擄走，案件究竟是否另有隱情，一切還有待檢警持續釐清。 原始連結
永和街頭槍響！ 贓車藏通緝犯拒攔查 警開4槍逮人
新北市 / 綜合報導 新北市永和區中山路上傳出槍響！昨(7)日晚上7點多，巡邏員警在路上發現一台失竊車，準備上前攔查，沒想到駕駛竟拒檢逃逸還衝撞員警，警方先開三槍後繼續追，後續在中山路上對車輛再開一槍，接著破窗將3名嫌犯通通拖下車，在車上搜出毒品安非他命，而其中一名乘客更是在逃通緝犯，隨後將三人通通移送法辦。警方正在追緝，一輛白色轎車，但車在路口停了一下，隨即加速離去，員警果斷對輪胎，連開3槍而追捕還在繼續，過沒多久，轎車橫停在路口，被警方團團包圍，這次插翅也難逃，員警再對車輛補槍，制止嫌犯逃竄，突如其來的槍響，也嚇壞民眾，員警VS.嫌犯說：「下車。」另個角度看，車一停員警立刻補槍，又馬上破窗將人拉下車，員警將嫌犯帶出車外，其中一人趁亂往巷口逃，被員警發現，所幸最後也被抓回來，三名嫌犯通通壓制在大馬路上，目擊民眾說：「那邊有人開槍就衝進來躲，都很害怕，怕是不知道是警察開的槍還是歹徒開的槍。」開槍逮人事件，發生在昨(7)日晚上7點多，新北市中和區中山路一帶，原來這輛白色轎車，從新竹開上來是輛失竊車，警方先在中山路和永貞路口，發現贓車上前尾隨，準備抓時機要將人帶回，到了中山路和永和路交叉口，想利用車陣攔停車輛，嫌犯卻加速逃逸員警連開三槍，隨後在中山路上將車攔停，對車輛補開一槍逮到三名嫌犯。員警VS.嫌犯說：「下來啦。」警方後續在車輛裡面，發現毒品安非他命，朱姓駕駛以及丁姓乘客，都有毒品竊盜前科，而另一名劉姓乘客，則是在逃通緝犯，新北市中和分局中和所副所長張繼文說：「接獲通報攔查贓車，惟該車拒檢逃逸並多次衝撞，危及用路人安全，員警依規定使用警械予以嚇阻。」嫌犯拒檢街頭逃竄，警方強硬執法開槍逮人，不僅保護其他用路人安全，更將嫌犯一網打盡，不讓偷車賊逍遙法外。 原始連結
樹林火車站前警匪追逐 通緝犯拒檢逃逸｜#鏡新聞
新北市樹林區今天(2/7)上午10點多發生警匪追逐案，一輛白色轎車行經樹林火車站前，因違規遭警方攔查，駕駛表面配合，卻突然倒車衝撞後加速逃逸。警方查出，54歲楊姓車主為違反藥事法的通緝犯，疑似擔心身分曝光，才會拒檢逃逸。
9惡煞當街擄走一家三口 中壢警1小時內將人全救出
桃園市 / 綜合報導 桃園鬧區街頭，日前竟然發生一起擄人事件！2日下午，一名男子開心帶著妻女出門購物，沒想到一家三口卻在賣場前遭到9名惡煞強擄上車。根據了解，雙方疑似因為有金錢糾紛，債主居然撂人當街擄人，幸好警方在一小時內，成功攔截載著妻女的廂型車，接著救出被送到民宅的男子，平安救出一家三口，同時將9名嫌犯一網打盡，全案依妨害自由及傷害等罪嫌，移送法辦。廂型車車門大開，一名女子兩隻手都被死死抓住，強迫走上車，緊接著後面另一名女子，更是直接被懸空抓起丟上車，母女倆這還沒完，擄人的惡煞，見對方不肯配合，疑似想烙跑，甚至手持酒瓶猛砸，把人硬推回車內，然後門一關，把母女倆載走企圖關押。事發在桃園中壢中園路的賣場前，2月2日下午，49歲的張姓被害人，一家三口竟在光天化日之下，當街被擄，根據了解，雙方疑似因為做生意，導致債務糾紛，三名債主討債不成，烙來6人助陣。下午2點01分，先在中園路將人擄走，警方獲報後，在下午2點25分時，順利在平鎮育達路，攔獲載著妻女的廂型車，到了2點50分，更成功在忠孝路一處民宅，救出被限制行動的被害人，同時將9名惡煞通通被一網打盡。目擊民眾說：「聽到那個警車的聲音啊，啊然後就看到警察，警車有差不多兩三台，三台左右啦，就停在樹那邊。」警方調查，47歲的鄭姓債主，疑似掌握被害人行蹤後，組成九人小隊犯案，其中甚至還有一名成員是未成年，幸好警方火速在1小時內，救出一家三口，人都平安無大礙，逮捕擄人惡煞，全案依妨害自由及傷害等罪嫌，移送法辦。 原始連結