中國國企要員工別赴日 飯店、郵輪都傳災情

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的「台灣有事」、「集體自衛權」言論，觸動中國敏感神經，不只政府單位、官媒接力痛批，還使出連環經濟制裁，欲迫使高市把話收回，有中國國企員工透露，近日紛紛被公司要求取消赴日旅遊的計劃，日本多地的飯店乃至郵輪也傳出退訂、行程取消潮。

根據《南華早報》報導，一家位在湖北武漢的國企工程師透露，18日接到公司行政人員來電，敦促他取消原定11月底赴日本大阪的旅遊行程，儘管他的出國申請早在10月就已獲得批准。雖然經過協商，旅行社退還了機票和住宿費用，但簽證費沒有退，他還在考慮如何利用突然空出來的假期。

北京一家公立醫院的男性護理人員也證實，他在11月初向醫院申請赴日旅遊，卻在中國文旅部發布旅遊警示後，被醫院主管要求取消，原定這個週末就要出發的日本行因此泡湯，原本他的月薪就不算多，只有約4000人民幣，透過國外線上平台預定的機票和飯店，大部分款項都不能退，只剩下回程機票有機會，損失近6000人民幣，正在考慮是否要偷偷出國，但若被醫院主管發現，就太冒險了。

北京1名國營科研機構員工也踢爆，他預計12月去日本遊玩，他的主管雖然沒有明確禁止，卻擱置了他的出國申請，這就意味著上級「不想讓他去」。

日本旅遊業者也受災

位於愛知縣蒲郡市的一間飯店自述，16日起就收到大量取消通知，光是11月份就有至少28個旅行團被取消，涉及約1000人，接下來恐怕還會更多。

由於該飯店有一半客源是來自中國，所以經營者也對前景感到擔憂，而且這些團在取消時，還會以「中國政府要求」為由，希望免除取消費用。

不只日本本島，中國國營郵輪「愛達地中海號」，18日從中國福建省廈門出發，原定20日上午抵達沖繩縣宮古島平良港，卻在最後關頭取消乘客下船行程，改為港內停泊，不開放乘客上岸觀光，並於20日中午直接啟程返回。

