中國國台辦以台兩船員走私為由發懸賞通告 海巡署駁：推卸切斷我海纜罪行



中國國台辦今（24）日指出：「兩位臺灣民眾涉及操控《宏泰58》向大陸走私凍品，已對該2人發出懸賞通告」一事，純屬「假跨國鎮壓之名，行推卸切斷我國海纜罪行」之實，海巡署特嚴正駁斥如下：

今（114）年2月25日臺澎第三海底電纜於台南將軍漁港西北方5浬遭多哥籍《宏泰58》貨輪破壞，海巡署立即調派艦艇攔停登檢《宏》輪，並押返台南安平港，報請臺南地方檢察署指揮偵辦，4月11日地檢署偵結後提起公訴，6月12日臺灣臺南地方法院判處王姓船長犯《電信管理法》第72條第1項之毀壞纜線罪，處有期徒刑3年定讞。

《宏泰58》貨輪船長及船員計8人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，刻意關閉AIS規避檢查，破壞我國海底電纜，嚴重干擾我國民生經濟、公共資訊流通等運作，業經司法機關依法調查相關事證、釐清犯罪事實後，判決有罪確定。中國卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非、轉移焦點，製造及升高兩岸對立，海巡署對此嚴正駁斥，並予以強烈譴責。