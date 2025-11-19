中國國台辦揚言「跨國鎮壓」懲台獨 沈伯洋不忍了：必受國際制裁

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

中國近期以涉嫌分裂國家犯罪，對民進黨立委沈伯洋「立案偵查」。今（19）日中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，將運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，「正告『台獨』頑固分子不要心存僥倖，懲『獨』利劍高懸，謀『獨』必遭懲處」。對此，沈也回應，跨國鎮壓為國際社會所不容，並指出，立法院為了要保護國人的言論自由，已通過臨時提案，「一定要守住台灣，也要對國人有所交代。」

今日上午朱鳳蓮在記者會中，對於中國公安立案偵查沈伯洋，以及對網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告一事，做出回應，她強調，任何勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁的行徑，都必將遭到迎頭痛擊，因此中方將運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，「是世界各國通行做法」，也是反對「台獨」分裂、維護台海和平穩定和兩岸同胞利益福祉的「正義必要之舉」。

此外，朱鳳蓮還說，國台辦今年初所推出的台獨舉報專欄中，已收到「上萬封」檢舉「台獨」打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑的郵件，反映了兩岸民眾堅決反對「台獨」分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲，「正告『台獨』頑固分子不要心存僥倖，懲『獨』利劍高懸，謀『獨』必遭懲處。」



對此，沈伯洋指出，國台辦一開始本來想要講「謀獨」，卻直接說成「懲獨」，是因為「跨國鎮壓」被國際社會所不容，「是過度擴張自我的法律權利」，只有獨裁國家才會做得出來，因此他也直言，國台辦用這種跨國鎮壓的方式，「終究會遭受到制裁。」

沈伯洋重申，今日在立院的國防外交委員會中，也有立委針對此事提出譴責案，直指中國對台灣人皆無管轄權，並針對中國立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責。他表示，此案一提出，未經表決就先通過，「為了要保護台灣人的言論。」

