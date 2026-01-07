中國國台辦點名列台獨頑固分子 劉世芳硬起來回擊了

即時中心／潘柏廷報導

中國國台辦今（7）日直接點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固分子」清單，且依法實施懲戒，陸委會也發聲嚴厲譴責，而當事人之一的劉世芳稍早也硬起來回擊，相關內容也隨之曝光。

國台辦近年來不斷將一些台灣政治人物列入「台獨頑固分子」清單，包含國防部長顧立雄、民進黨立委王定宇、不分區綠委沈伯洋等人；今日更將劉世芳、鄭英耀納入清單，更將高等檢察署檢察官陳舒怡列入「幫兇」清單。

對此，劉世芳稍早回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

