中國國台辦點名嚴懲我檢察官 台北律師公會：不具法律正當性也不生效力

〔記者張文川／台北報導〕中國國台辦本月7日發布新聞指出，將我國高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，恫嚇將予以「嚴懲」、「終身追責」；對此，台北律師公會今聲明指出，中國國台辦意圖以域外政治宣示，對我國司法從業人員施加寒蟬效應，此舉既不具任何法律正當性，對我國司法也不生任何效力，籲國人共同抵制任何侵害我國司法主權的言行，捍衛我國司法的獨立與尊嚴。

中國國台辦本就無權干預我國的司法主權與運作，卻公開點名恫嚇我國依法執行職務的檢察官，意圖以域外政治宣示，對我國司法從業人員施加寒蟬效應，其心可議。

廣告 廣告

北律強調，我國司法主權與司法獨立原則不容質疑，中國國台辦此一舉動，既不具任何法律正當性，對我國司法實務運作，也不生任何效力。

北律呼籲，社會各界應正視司法獨立與法治原則，作為自由民主憲政秩序的核心價值，共同抵制任何侵害我國司法主權的言行，並齊心捍衛我國司法的獨立與尊嚴，支持所有依法執行職務的司法從業人員，免於任何形式的外來政治壓力。

台北律師公會指出，檢察官代表國家行使犯罪偵查、訴追與執行等職權，其職務行使享有憲法所保障的外部獨立性，屬我國憲政秩序廣義司法權的一環。

北律指出，台灣社會歷經長期自由化與民主轉型，透過個案評鑑、檢察官輪調、主任檢察官票選等改革，已根本性地改變威權時期檢察體系的結構因素，確保檢察官得以依法獨立行使職權， 不受任何政治或其他外力的不當干預。

北律指出，我國刑事司法制度核心架構為檢察官檢察權、律師辯護權、法院審判權， 3者各自獨立行使職權並相互制衡，此制不僅是人權保障的基石，更是維繫司法公正與法治國原則的核心機制，也是台灣民主憲政的基本價值。

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅點名「這6人」 最強

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

搜救飛官辛柏毅有突破！ 顧立雄：黑盒子定位後有斷斷續續訊號

台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應

