中國國安部要求警惕境外遊戲 玩家指難完全防堵

（中央社記者張淑伶上海25日電）中國國家安全部今天發文說，要警惕境外出品的遊戲內容，錯繪中印國界或把台灣劃分出去。不過，玩家表示，主要的線上遊戲購買平台即使在中國區下架產品，仍可做到跨區購買。

中國國安部25日透過微信公眾號發文表示「遊戲雖小，戰場卻大」；個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視污蔑、散播政治謠言，甚至是滲透策反的「狩獵場」，威脅國家安全，應予重視。

文章舉例，某境外遊戲公司在一款二戰模擬遊戲中，將西藏列為英屬印度的核心領土，「扭曲西藏自古是中國一部分的事實」，個別遊戲配套地圖存在「錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國劃分出去等問題」。

廣告 廣告

藏南地區是中國對中印爭議地區的稱呼，主要在喜馬拉雅山脈南麓，中國認為其屬於西藏，但實際大部分由印度的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）控制。阿克賽欽地區（Aksai Chin）處於中印邊界西段，大部分地區由中國有效控制，印度則稱對其部分地區擁有主權。

中國國安部今天發布的文章中，還表示要注意境外遊戲中的「文化歧視」，譬如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

此外，文章說，個別境外間諜情報機關將觸角伸向遊戲領域，利用「看廣告得道具獎勵」的機制，向玩家精準投放「間諜招募」廣告，隨後以「合作」「兼職」的名義掩蓋其真實意圖，以「高薪」「知識變現」等話術誘導玩家達成進一步合作，「是極具迷惑性的新型手段」。

中國國內發行的遊戲都必須經過審批，但無權管到境外遊戲。有遊戲玩家告訴中央社記者，除非透過大規模玩家抵制，可促使平台下架遊戲。至於桌遊，則可在入中國海關時篩查。

不過，當前最主要的線上遊戲和PC遊戲購買與社交平台是美國公司開發的Steam，這名玩家說，遊戲在Steam下架也只是分區下架，中國使用者仍可以透過VPN、加速器等方式跨區購買想要的遊戲。

實例中，即使無關土地圖劃界，遊戲也可能碰觸中國紅線。台灣獨立遊戲團隊赤燭2019年推出的遊戲「還願」，就因為遊戲美術內容暗藏「小熊維尼哏」而遭中國玩家抵制，風波瞬間擴大，之後赤燭遊戲宣布「還願」下架。（編輯：廖文綺）1141125