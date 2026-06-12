中國國安部：「諜龜諜魚」向外國洩露敏感海洋數據
（德國之聲中文網）“一場看不見的竊密暗戰正悄然上演……”中國國家安全部周五（6月12日）在微信公眾號上刊發一篇標題頗具警示意味的文章——《深藍之下，暗流湧動》。文中稱，境外間諜情報機關通過多種新型間諜設備，持續搜集竊取中國海洋敏感數據。
所列出的“海洋竊密手段”除了可以實時搜集周邊聲波數據和潛艇聲紋信息的探測浮標、“可通過衛星系統實時接收指令並向境外傳送與軍事相關的海洋環境和艦船活動信息等數據”的水面航行器以及外國制造的船舶電子設備，還有“諜龜諜魚”。
文中稱，中國在某海域發現有“較大型活體海洋動物被掛上傳感器，在特定區域游動，實時收集附近的水溫、鹽度、洋流等海洋環境敏感數據”，並通過衛星向境外傳輸。
安全部門認為，海洋的洋流動態、水溫特性、溫度分布及海底地形等敏感數據資料，一旦被境外間諜情報機關竊取，“將嚴重危害我國土安全、軍事安全、經濟安全”。例如無人潛航器持續窺探海洋水溫、鹽度、密度、海流等相關數據，繪制有關海域的“水下地圖”，據此可以研判出中國近海防御薄弱點。
國安部呼籲科研人員、漁民和船東提高警惕，對境外提供的設備進行必要的安全檢測。
文中沒有具體說明在何處海域發現了“諜龜諜魚”。但國安部強調，中國擁有“1.8萬余公裡大陸海岸線和1.4萬余公裡島嶼岸線”，以及“約300萬平方公裡的管轄海域”。其中所指海域，也包括中國與多個鄰國有主權爭議的南中國海部分海域。
澳洲稱中國情報船接近澳西北海岸「令人擔憂」
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作者: 德正
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