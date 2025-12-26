中國國家創投引導基金成立 聚焦積體電路與AI
（中央社記者呂佳蓉北京26日電）中國國家創業投資引導基金今天正式啟動運行。中國國家發改委表示，國家創業投資引導基金將對積體電路、人工智慧（AI）、航空航天、低空經濟等領域的早期項目和企業加大投資力度。
企查查APP顯示，22日，京津冀創業投資引導基金合夥企業（有限合夥）、長三角創業投資引導基金合夥企業（有限合夥）、粵港澳大灣區創業投資引導基金合夥企業（有限合夥），3家引導基金同日成立，出資額分別為人民幣296.46億元（約新台幣1324億元）、471億元、450.5億元。
其中，國家創業投資引導基金對京津冀創業投資引導基金出資占比67.4627%、對粵港澳大灣區創業投資引導基金出資占比44.3951%，對長三角創業投資引導基金的出資占比暫未顯示。
據財聯社報導，發改委今天上午舉行「國家發展改革委專題新聞發布會」，介紹國家創業投資引導基金有關工作。
國家發改委創新和高技術發展司司長白京羽表示，國家創業投資引導基金做早期基金的管理。今天的科技領軍企業都是曾經的種子企業、初創、企業，這類種子企業和初創，企業成長性好，但同時風險也比較高，不確定性較大。
他說，社會資本對他們普遍很關注，但投資持審慎態度。針對這一問題，引導基金將種子期、初創期、早中期企業作為投資的重點，支持企業聚焦前沿領域，展開原創性顛覆性的技術宏觀，為企業搭建成果轉化的橋梁，促進資本和創新的雙向奔赴。
白京羽表示，下一步，引導基金將從兩個方面持續發力，一方面匯聚各類社會資本，為未來產業融入金融模式，引導基金將與基金管理機構一起，重點針對創新創業活躍地區，對積體電路、人工智慧、航空航天、低空經濟、生物製造、未來能源等領域的早期項目和企業加大投資力度，帶動各類金融機構以及民間資本共同投資。
白京羽又說，另一方面，集聚各類創新要素，為創新型企業發展提供服務。在提供資金支持的同時，引導基金打造高質量、廣覆蓋、全方位的創意投資服務體系。通過搭建全國性綜合服務平台，向被投企業提供公司治理、戰略規劃、人力資源、產業合作等增值服務，長期陪伴企業成長。
另外，在國家創業投資引導基金啟動儀式上，中國財政部相關負責人表示，國家創業投資引導基金具備以下新的特點，包含財政力度更大；投資定位更精準，基金以「投早、投小、投長期、投硬科技」為鮮明導向，聚焦人工智慧、生物製藥、量子科技、6G等前沿領域，以長達15年至20年的存續週期匹配硬科技、長週期的研發需求。另一個特點是資金放大效果好。（編輯：陳鎧妤）1121226
其他人也在看
記憶體漲瘋了！南亞科再寫新天價炸85.89億元 「這檔」遭傳合作國際大廠噴近20萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，台股今（26）日大盤走揚，截至10點30分，暫報28525.93點，漲幅0.54%，成交量390.3萬張，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
1.2萬張買單排隊！PCB鑽針廠凱崴再奔漲停 專家示警了
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成
隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
「測試族群最有戲」 欣銓、穎崴噴漲停 分析師看旺：基本面撐腰
AI應用帶動測試需求升溫，測試廠欣銓（3264）、穎崴（6515）今（26）日一早即亮燈漲停；旺矽（6223）也同步走高，盤中漲幅逾半根停板。運達投顧分析師吳官隆指出，今日上櫃股票人氣歸隊，在大盤量能不足、權值股表現受限的情況下，市場資金明顯轉向中小型個股，並看好明年第一季的成長動能。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
10月純益賺贏整個第三季！MLCC需求帶飛「這被動元件大廠」 董事長樂觀看待2026
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導被動元件大廠蜜望實（8043）日前公布財報成績，其10月單月每股純益1.44元，賺贏第3季一整季。昨（24）日蜜望實召開法說會，...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
百萬人氣ETF 00919與它落難！慘遭「國家隊」撤資1.68億元 3檔主動式ETF挨砍6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股周三開高震盪，終場加權指數收在28371.98點，上漲61.51點，漲幅0.22%，成交量為4299.94億元。根據「玩股網」資料，「國...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
融資餘額過熱？法人喊免驚
美股道瓊及標普500指數24日齊登高，26日台股加權指數乘勝追擊，創高可期。然有融資餘額升溫過熱與AI是否泡沫，成為市場關注兩大焦點；對此，多位法人拿出數據印證，目前市場仍屬健康擴張，距離失控或泡沫破裂尚有一段距離，並直言「投資人應該勇於進入泡沫、享受泡沫」，AI只是初升段，未來還有主升段的暴漲行情可期。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 1
大東電：跟著台廠供應鏈進軍美國 AI資料中心成下一波成長動能
根據《財訊》雙週刊報導，電纜廠大東電（1623）12月23日舉行上市前媒體茶敘。公司表示，2025年前11月營收達59.93億元，已超越去年全年54.83億元，創歷史新高。近五年營收由10億多元至2024年突破50億元。目前在手訂單金額超過120億元，訂單能見度已延伸至2028年，未來3年營運動能以國內電網建設為主，並逐步布局跟隨台積電供應鏈赴美的新市場。財訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
從晶片到板材！Google TPU帶旺這些供應鏈名單
[Newtalk新聞] 全球科技產業持續由 AI、高效能運算與先進製程驅動下，台灣電子供應鏈仍具備長期成長優勢。短期雖受地緣政治、個別市場與客戶結構調整影響，部分公司獲利表現低於預期，但隨著 ASIC、GPU、先進封裝、記憶體與資料中心建設需求持續擴大，產業趨勢明確向上。 以下是國泰證期今天(26日)早盤後整理解析市場關注的個股與產業動向： 2026年IP產業展望 ASIC浪潮下TPU及供應鏈受惠。Broadcom供Google整顆晶片，MTK負責I/O與CoWoS。Celestica組裝，TTM供高階板材，旺矽、精測、精成科、京元電、日月光切入測試與封裝。 PCB產業 短期人形機器人量體有限，獲利優於消費性產品，有助改善結構。關注欣興(3037)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。 上品(4770) 3Q25獲利率受中國、美國案影響低於預期。台美晶圓廠建廠帶動槽車需求，為明年成長動能。估25/26 EPS 10.19/16.07元，維持買進。 緯穎(6669) ASIC高檔、GPU新客戶出貨，4Q25營收創高，AI比重逾60%。Amazon Trainium3於2Q~3Q出貨新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
五大題材 點燃台股作夢行情
台股進入年底封關倒數，台股多頭強勢催油門力拚亮麗封關，專家看好，12月作帳行情可望延續至2026年法說會密集召開前夕的台股財報空窗期，作夢行情接棒炒熱，資金蠢蠢欲動之際，聚焦矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備及Google TPU供應鏈等五大題材，成為法人押寶2026年的前哨焦點。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
吃下CPO大單添柴火！這「連接器廠」開盤跳空攻頂 穎崴、凌航齊入列13檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日以紅盤28,443.48點開出，最高觸及28,590.91點，截至上午9點30分保持走揚趨勢，開盤有13檔個股攻上漲...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話