中國國民黨中央委員會正式徵召縣議會議長吳秀華，參選下屆台東縣長。（國民黨台東縣黨部提供）

記者鄭錦晴／台東報導

中國國民黨中央委員會正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華，代表國民黨參選二０二六年台東縣長。吳秀華表示，這不僅是一項重責大任，更是一份對家鄉台東的深刻承諾，若當選縣長，將以謙卑而堅定的態度，承接既有基礎，帶領台東邁向更具韌性與溫度的發展方向。

吳秀華說，她是土生土長的台東人，也是原住民媳婦，長年深耕基層，走遍全縣一三九個村里，深入部落與偏鄉，傾聽不同族群與世代的心聲，唯有站在第一線，才能真正理解台東在醫療、教育、就業與生活環境上的實際需求。

廣告 廣告

歷任台東縣議會十八至二十屆議員，並連任兩屆議長，吳秀華長期將民意轉化為具體施政成果，包括反對海岸風電開發、協調南王地區淹水問題、推動河川疏濬、振興知本溫泉觀光、爭取國際包機直航，以及提升醫療量能與護理人力留任措施。同時也積極照顧長輩健康，爭取疫苗補助，並推動友善育兒與教育環境。

展望未來，吳秀華表示，若當選縣長，將在現有「慢經濟」基礎上，推動全齡健康、韌性城市、創新經濟與永續農業，打造青年願留、弱勢受照顧、讓世界看見的台東。

她強調，台東需要一位懂基層、能做事、有溫度的帶路人，自己已準備好，為台東下一個十年全力打拚。